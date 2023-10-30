Рупор кремлевской пропаганды: Рижское чудо Максима Литвинова

Интересный рассказ о том, как дипломат Максим Литвинов вел переговоры с американцами в Риге по поводу поставок продовольствия во время голода 1921 года.

Рижское чудо Максима Литвинова.

Договор с АРА мы подписывали в августе 1921 года. Голодный кошмар уже начался, положение отчаянное, нас припирают к стенке. Принципиальные согласия на оказание и принятие помощи получены с обеих сторон.

Гувер отправляет свою делегацию в Ригу для подписания составленного им договора, по которому американцы становились новой независимой и неприкосновенной силой в стране со всеми вытекающими. Кто в такой ситуации удержится от соблазна поставить коммуняк на карачки и заставить делать Ку? Правильно – никто. Сейчас Советы приедут и все подпишут.

10 августа 1922 года в 2 часа 5 минут дня в помещении министерства иностранных дел Министр-Президент Латвии Зигфрид Мееровиц представил американской делегации уполномоченного представителя РСФСР на подписание договора и удалился.

Американцы остались наедине с пухленьким умником в пенсне – Максим Максимычем Литвиновым.

Руководитель американской делегации мистер Браун кладет перед этим ботаном текст договора из 26 пунктов и терпеливо ждет пока этот смешной человечек все прочитает.

Литвинов прочитал и у него потребовали немедленно все подписать.

Еще раз, на минуточку – у Литвинова нет ни единого козыря, наоборот, он даже в минусе: суровый цейтнот и у нас не быстро, чисто по техническим причинам, проходит освобождение и депортация заключенных американских граждан (а это непременное условие для переговоров вообще).

Максим Максимыч поправил пальцем пенсне и удивленно спросил: "Простите, это-таки договор или ультиматум? Ультиматумы не обсуждаются и в этом случае я здесь не нужен, отправляйте его сразу во ВЦИК".

Американцы переглянулись и сказали, что это договор. Но что тут думать – подписывайте и дело с концом!

"Простите, – снова поинтересовался Максим Максимыч, – а в какой срок мистер Гувер ждет ответ?"

– "2 дня".

– "Очень хорошо, что мистер Гувер предоставил нам время на согласование, завтра утром я буду готов согласовать текст".

Американцы скрежетнули зубами и собрались прощаться до завтра, но этот мерзкий человечек остановил их новым вопросом:

– "Простите, а где сейчас находятся грузы, обещанные мистером Гувером?"

– "В Данциге и здесь в Риге"

– "Прошу передать мистеру Гуверу, что мы издали приказ об беспрепятственном выезде всех американских граждан. 7 человек уже выехало, вот список. Убедительно просим начать движение грузов. Договор, вне всякого сомнения, будет подписан".

На том и расстались.

За ночь американцы отстучали телеграмму Гуверу, а Литвинов переписал весь договор.

На следующий день у американцев глаза на лоб от такой наглости вылезли. На Литвинова пробовали кричать, мол как так: мы начали движение грузов, а вы договор правите?!

На что тот удивленно пожимал плечами и говорил, что мы предварительные условия выполнили и очень рады, что мистер Гувер начал отправку грузов. Разве в тексте проекта договора есть что-то о сроках отправки?

Гуверу отправили текст Литвинова. Гувер, естественно, с ним не согласился и потребовал немедленного подписания на прежних условиях. НО!

В это же время Нансен сообщил о скором своем прибытии в Ревель для подписания договора с его организацией. Ему был выслан под копирку литвиновский текст и он выразил согласие по всем пунктам! О чем Максим Максимыч не преминул сообщить.

Американцы поняли, что могут быть не первыми! Быть вторыми – это, по американским понятиям, лузерство. Надо договариваться. Наши тоже понимают, что совсем принципиальными быть нельзя, надо уступать. Браун и Литвинов садятся и в спорах, торге и ругани рождают новый текст, который и подписывается 20 августа (а грузы уже пришли, лол).

Было и стало.

п. 1. Было: АРА может привозить любой персонал и Совпра гарантирует ему полную свободу и защиту.

Стало: Согласились без изменений.

п. 2. Было: Во время пребывания этих лиц в России, Совпра предоставит им полную свободу передвижения, снабжая их необходимыми документами и охранными грамотами.

Стало: Советские власти по просьбе АРА незамедлительно предоставят упомянутому в п. 1 персоналу возможности для въезда, выезда и передвижения по России по служебным делам и будут снабжать его всеми необходимыми документами, как-то: охранные грамоты, открытые листы и пр. с целью облегчить его передвижение.

п. 3. Было: При найме персонала на месте из числа русских и других лиц АРА будет пользоваться полной свободой выбора.

Стало: При найме персонала на месте из числа русских и других лиц АРА будет пользоваться полной свободой выбора, и Советские власти будут по просьбе АРА оказывать ей в этом содействие.

п. 4. Было: После того как АРА сдаст свои грузы помощи в русских портах, Совпра будет нести расходы, как ,например, расходы по разгрузке, транспортной обработке, погрузке и перевозке в места расположения внутренних баз, где АРА будет производить свои операции.

Стало: Согласились без изменений.

п. 5. Было: Совпра будет за свой счёт предоставлять необходимые склады для хранения грузов в местах расположения внутренних баз, упомянутых в п. 4, и обеспечивать транспортную обработку и перевозку грузов с этих баз в любые другие пункты внутри страны, которые могут быть указаны АРА.

Стало: Согласились без изменений.

п. 6. Было: При всех упомянутых выше операциях по хранению и перевозки грузов помощи Советские Власти предоставляют АРА те же преимущества, по сравнению с любыми другими грузами, какие предоставляются Советскими Властями своим собственным грузам помощи, обеспечивая при этом надлежащую охрану и конвоирование.

Стало: Согласились без изменений.

п. 7. Было: Советские Власти обеспечат свободный ввоз и обратный вывоз всех грузов АРА любого рода и дадут гарантию в том, что эти грузы не будут подлежать реквизиции.

Стало: Советские Власти обеспечат свободный ввоз и обратный вывоз всех грузов АРА любого рода и дадут гарантию в том, что эти грузы не будут подлежать реквизиции. При реэкспорте грузов АРА будет выплачивать Советским властям понесённые ими в связи с этим грузами расходы.

пп. 7-10, 13, 16, 18, 23 специализировали категории населения для питания АРА, условия и содержание пайка, оплата кухонь, канцтовары для штабов, бесплатный телеграф, телефон и т.п. Там разногласий не было.

п. 11. Было: Советские Власти обязуются возместить АРА в долларах или в натуре стоимость любых грузов помощи, использованных не по назначению.

Стало: Согласились без изменений.

п. 12. Было: АРА будет иметь право создавать необходимые организации для выполнения своей работы по оказанию помощи без какого-либо правительственного или иного вмешательства.

Стало: АРА будет иметь право создавать необходимые организации для выполнения своей работы по оказанию помощи без какого-либо правительственного или иного вмешательства. Центральные или местные органы Советской власти имеют право быть в них представлены.

п. 14. Было: В тех местах, где АРА будет вести свои операции и где свирепствуют эпидемии, Советские Власти дают ей право принимать те меры, которые могут оказаться необходимыми для улучшения санитарных условий, охраны водоснабжения и т.д.

Стало: Согласились без изменений.

п. 15. Было: Советские Власти безвозмездно представят АРА необходимые служебные помещения, гаражи, склады и т.д. для её операций, а там, где это возможно, отопление, освещение и воду для этих помещений .Кроме того они предоставят в распоряжении АРА надлежащие жилые помещения для персонала АРА во всех местах, где АРА будет вести свои операции. Все упомянутые выше помещения не подлежат захвату или реквизиции.

Стало: Советские Власти безвозмездно представят АРА необходимые служебные помещения, гаражи, склады и т.д. для её операций, а там, где это возможно, отопление, освещение и воду для этих помещений .Кроме того они предоставят в распоряжении АРА надлежащие жилые помещения для персонала АРА во всех местах, где АРА будет вести свои операции. Все упомянутые выше помещения не подлежат захвату или реквизиции. Обыски в упомянутых помещениях могут производиться лишь с ведома и в присутствии лица, возглавляющего операции АРА в России, или его представителя.

п. 17. Было: АРА, ее американские представители и курьеры пользуются правом беспрепятственного пересечения границ.

Стало: АРА и ее американским представителям, а также ее курьерам предоставляются обычные дипломатические привилегии в отношении переезда границ.

п. 19. Было: Личному составу АРА предоставляется право свободного проезда с их имуществом и грузами по России.

Стало: По просьбе надлежащих органов АРА весь персонал АРА вместе с его оборудованием и запасами будет обеспечиваться свободными от оплаты перевозками по русской территории.

п. 20. Было: АРА будет разрешен ввоз и вывоз без обложения пошлинами и без реквизиции транспортных средств и канцелярского оборудования, необходимых для её персонала и администрации.

Стало: Согласились без изменений.

п. 21. Было: Советские Власти ознакомят русский народ с целями и методами работы АРА по оказанию помощи с тем, чтобы облегчить быстрое и эффективное развитие таковой, а также будут содействовать предоставлению американскому народу надёжной информации о существующем положении и ходе работы по оказанию помощи, что должно сопровождаться расширению финансовой помощи со стороны Америки.

Стало: Советские Власти ознакомят русский народ с целями и методами работы АРА по оказанию помощи с тем, чтобы облегчить быстрое и эффективное развитие таковой, а также будут содействовать предоставлению американскому народу надёжной и аполитичной информации о существующем положении и ходе работы по оказанию помощи, что должно сопровождаться расширению финансовой помощи со стороны Америки.

п. 22. Было: Советские власти принимают на себя все расходы, связанные с операциями по оказанию помощи.

Стало: Советские власти принимают на себя все расходы, связанные с операциями по оказанию помощи, за исключением:

а) стоимости грузов помощи в порту

б) прямых расходов американских органов контроля и наблюдения за работой по оказанию помощи в России, за исключением изложенного выше. Советские власти будут вообще оказывать АРА всю ту помощь, которая будет в их силах, с целью содействовать ей в выполнении её гуманной деятельности по оказанию помощи.

п. 24. Было: Помощь больным и детям будет оказываться независимо от их расы и религии.

Стало: Помощь больным и детям будет оказываться независимо от их расы, религии или социального и политического положения.

п. 25. Было: Персонал АРА в России будет строго ограничиваться представлением помощи и не будет заниматься какой-либо коммерческой или политической деятельностью.

Стало: Персонал АРА в России будет строго ограничиваться представлением помощи и не будет заниматься какой-либо коммерческой или политической деятельностью. Имея в виду п. 1 и то, что американский персонал в России не подлежит личному обыску, аресту и задержанию, любые лица из числа упомянутого персонала, нарушающие это положение, будут по просьбе центральных Советских Властей отозваны или уволены со службы. Центральные Советские Власти будут представлять руководителю АРА соображения, послужившие основанием для такого рода просьб, и имеющиеся в их распоряжении доказательства.

п. 26. Было: АРА будет проводить свои операции там, где она сочтёт, что её помощь может быть предоставлена наиболее действенно и может привести наилучшие результаты. Её главной задачей является оказание помощи в пораженные голодом районах Поволжья.

Стало: мы хотели убрать ограничение про Поволжье, но не получилось. Уберем к Новому Году. Согласились без изменений.

п. 27. Его не было, Максим Максимыч заставил принять: АРА не будет ввозить в своих грузах помощи алкоголя и соглашается на таможенный досмотр импортируемых ею грузов помощи в пунктах, устанавливаемых по взаимному соглашению.

(с) Григорий Циденков

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