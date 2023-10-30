Названы лучшие авто по цене дороже 2,5 миллиона рублей

Эксперты издания “За рулем” определили четыре модели нормальных иномарок, которые можно приобрести вместо “китайцев”. Это те автомобили, которые доступны для покупки в настоящее время, и они стоят от 2,5 миллионов рублей.

Следует отметить, что параллельный импорт автомобилей в Россию с начала года по август составил около 68 тысяч машин, в то время как продажи новых автомобилей достигли почти 607 тысяч единиц. Таким образом, доля параллельного импорта в общем объеме продаж машин составила примерно 11%. Однако в августе этого года параллельный импорт столкнулся с серьезными ограничениями, связанными с увеличением ставок утилизационного сбора на все автомобили, ввозимые юридическими лицами в страну.

С начала октября также упразднили основное преимущество, которое позволяло ввозить малоизвестные модели автомобилей без необходимости получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Вместо этого начали использовать Заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС), внедренное для поддержки параллельного импорта. Этот процесс не требует согласия производителя и сертификационных испытаний.

Серый импорт все еще существует, и любую модель можно купить, хотя и под заказ. Однако доля “серых” автомобилей на рынке незначительна и почти не оказывает влияния. Что касается параллельного импорта, то поток новых автомобилей сократился в августе из-за повышения утилизационных сборов, но этот рынок не исчез полностью.

Одной из таких моделей является Skoda Kodiaq GT. Этот автомобиль выделяется своим купеобразным кузовом, двухлитровыми турбированными двигателями и семиступенчатым роботом DSG. Такая комбинация требует внимательного ухода, включая регулярную настройку системы DSG в соответствии с износом сцепления.

На рынке также присутствует Infiniti QX55, полноприводный кросс-купе. Этот автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 2.0 литра и доступен в различных версиях. Несмотря на выдающуюся производительность, сложность его структуры может вызвать трудности при ремонте.

Kia Sportage также доступен через параллельный импорт. В Россию поставляются версии этой модели из Казахстана, оснащенные двигателем объемом 2.0 литра и автоматической коробкой передач. Эти автомобили обычно славятся своей надежностью и могут стать уверенным выбором для покупателей.