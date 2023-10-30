В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание

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30.10.2023, 20:28, Разное
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Уже не один год знаменитая балерина занимает лидирующие позиции в списке самых обсуждаемых звезд нашей страны. Впрочем, чаще всего она попадает в заголовки прессы не столько в связи со своими достижениями, сколько из-за собственных неординарных выходок. Так, недавно Анастасия Волочкова вновь заставила публику говорить о себе.

Несколько недель назад в блоге блондинки появился снимок, который сбил с толку многих россиян. Балерина посетила территорию “Мосфильма” и сфотографировалась с одной из местных достопримечательностей – советским истребителем “Ла-7”. Все бы ничего, но для эффектного кадра звезда выбрала не самую удачную позу, закинув ногу прямо на крыло самолета.

Попавшая в Сеть фотография вызвала бурные обсуждения. Некоторые набросились на Анастасию Волочкову с обвинениями в том, что она якобы осквернила памятник ВОВ. А особенно недовольные и вовсе потребовали наказать артистку за возмутительный поступок.

Возможно, скандал бы не разгорелся с такой силой, если бы балерина удалила снимок и принесла извинения. Однако она дала понять, что не жалеет о содеянном. В результате знаменитость захотели привлечь к ответственности, написав заявление в полицию. А теперь стало известно решение, поставившее в этой громкой истории точку.

Источник сообщает, что Анастасия Волочкова не понесет наказание за содеянное. Как отмечается, в ходе проверки МВД не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Поэтому, к несчастью ненавистников, артистка и дальше будет наслаждаться жизнью на свободе.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что
исхудавшая Анастасия Волочкова облачилась в “змеиную кожу”.


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