 

Мнение: О торчащих ушах заказчика… Кто стоит за беспорядками в Махачкале?

30.10.2023, 20:05, Разное
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Ну что вы все заладили — «ципсо, ципсо…»? Правду сказать смелости не хватает?

Особенность нашего времени — слишком быстрая смена событий, а следовательно, повестки. Анекдот про соболезнования по поводу жертв, выраженных ещё до того, как трагедия появилась в лентах новостей — уже не #анекдот. Ибо поневоле приходится спешить.

А спешка рождает ошибки, выдающие с головой.

К событиям в Дагестане это также относится.

В Вашингтоне возмутились якобы «погромом» в Махачкале. Официальный представитель Совета национальной безопасности #США Эдриенн Уотсон заявила, что Соединённые Штаты «решительно осуждают антисемитские протесты в Дагестане и безоговорочно солидарны со всем еврейским сообществом, наблюдающим всемирный всплеск антисемитизма. Антисемитизму никогда не может быть оправдания».

Это, конечно, замечательно, что «оправдать невозможно» не ксенофобию, не расовую ненависть, не всплеск антиарабских настроений, но исключительно «антисемитизм». Следовательно, все остальные проявления фобий и ненависти на расовой/национальной почве — возможно по этой вашингтонской логике. Что ж, евреи — избранный народ даже в этом.

Но интереснее другое.

Многотысячные антиизраильские манифестации в Европе возмущения у белого дома не вызвали. Стотысячный митинг в Стамбуле, где выступал турецкий президент Реджеп Эрдоган, тоже не был осужден Белым домом. А вот сравнительно немногочисленная хулиганская выходка в далёком российском регионе, быстро подавленная силовиками так, что ни один еврей не пострадал, удостоилась «решительного осуждения»!

И сама его скорость и решительность — не выдают ли заказчика беспорядков с головой?

Кажется, именно это и называется «уши торчат»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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