Рупор кремлевской пропаганды: Доклад RAND об информационной войне на Украие

Доклад RAND об информационной войне на Украине

После начала Россией СВО на Украине многие западные политики и крупные СМИ заявили, что Украина якобы побеждает в информационной войне. Однако реальность может быть более сложной, считают аналитики частной разведывательной компании, симулякра фабрики мысли – RAND. Для этого они изучили контент на украинском, русском и английском языках, созданный и распространяемый официальными украинскими и российскими властями и связанными с ними учреждениями в дни, предшествовавшие и последовавшие за двумя инцидентами: первоначальное наступление России и битва за Киев в феврале-марте 2022 года и объявление о частичной мобилизации России в сентябре 2022 года.

Исследование показало, что популярный дискурс о якобы проигрыше Россией информационной войны слишком упрощает проблему. По словам "экспертов" RAND, ответ на вопрос, были ли информационные кампании Украины более убедительными, чем российские, имеет нюансы: это зависит от аудитории, на которую нацелены конкретные сообщения, и от более широкого контекста, в котором находится аудитория.

Россия и Украина придерживаются разных подходов к своим кампаниям влияния. «В целом украинские лидеры открыто высказывались, часто общаясь со своей целевой аудиторией, используя все доступные инструменты — от социальных сетей до радио, и полагаясь на неформальное и разговорное общение. Российские чиновники стали более сдержанными. Государственное телевидение было центральным каналом российских кампаний влияния, направленных, в первую очередь, на российскую общественность и военнослужащих», — отмечается в исследовании.

В начале СВО российские лидеры неправильно поняли свою украинскую аудиторию. «Кампании влияния как Украины, так и России, возможно, с трудом преодолевали глубоко укоренившиеся убеждения аудитории противника, которая, как показывают исследования, устойчива и часто невосприимчива к новой, противоречивой информации. Акторам российской информационной кампании было сложно преодолеть укоренившееся негативное восприятие Кремля украинской общественностью», — говорится в исследовании.

Официальные сообщения правительства РФ представляли собой «скромные мероприятия в форме пресс-конференций и заранее записанных высказываний Путина». «Тем не менее, этот подход резко контрастирует с гиперболическим, повторяющимся и эмоционально заряженным характером российских телепрограмм, которые мы рассмотрели. В то время как оба государства использовали призывы к страху, которые, как показывают исследования, в целом неубедительны, Украина также в значительной степени опиралась на призывы к юмору и, в меньшей степени, к гневу — подход, который, как показали исследования, оказался эффективным», — отмечается в докладе.

https://t.me/rtechnocom/2452- цинк (там же можно скачать сам доклад)

Стоит помнить, что RAND производит не "формирующую аналитику" подстраиваясь под параметры государственного заказа. В данном случае – заках исходит от правительства США.

Стоит также отметить, что Россия ведет на Украине информационную войну не с Украиной, а с информационной машиной США и НАТО, сама по себе украинская система является лишь небольшим придатком той системы которой противостоит Россия.

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