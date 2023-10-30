 

Государство получило право контролировать качество ремонта в частных квартирах и домах

30.10.2023, 19:33, Разное
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С 2024 года государство сможет контролировать качество ремонта в частных жилых помещениях, включая и квартиры, и дома, а также привлекать владельцев недвижимости к ответственности, если проводимые работы или применяемые материалы не отвечают стандартам. До этого такое было возможно только при проведении ремонта в госучреждениях или в помещениях общественного пользования.

Госдума приняла в третьем чтении закон «Об уточнении мер контроля за качеством строительных и отделочных работ», который вносит поправки в целый ряд действующих норм. К примеру, теперь считается, что даже когда владелец жилья сам делает у себя ремонт, он оказывает услугу и несёт полную ответственность за её качество. Если проверка выявит факт применения несертифицированных материалов или проведения работ с нарушением технологии или техники безопасности, хозяина квартиры привлекут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При разработке новых норм парламентарии рассматривали целый спектр правовых мер, которые привели бы к повышению качества ремонтных и отделочных работ в помещениях – субсидирование ремонта для небогатых семей, стабилизация ситуации на рынке стройматериалов со снижением розничных цен, повышение качества образования в строительно-ремонтной сфере и запуск бесплатных курсов повышения квалификации. Из всех путей был выбран наиболее оптимальный – стимулирование позитивных изменений под страхом уголовного наказания.

«Очень кстати пришлись предыдущие обновления законодательства, позволяющие сотрудникам органов наведываться в гости по своему усмотрению при наличии подозрений на совершение уголовного преступления, – комментируют закон в рабочей группе. – Теперь сигнала соседей о некачественном ремонте будет достаточно, чтобы абсолютно законно проверить информацию и принять дальнейшие уголовно-процессуальные действия».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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