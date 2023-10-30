Врач Радугин назвал неспецифические проявления гипотирезоза

Гипотиреоз – это распространенное заболевание щитовидной железы, которое характеризуется нарушением функции железы и недостаточным производством гормонов. Важный гормональный баланс железы влияет на обмен веществ, пищеварение, температуру тела и работу сердца, как рассказывает эндокринолог Федор Радугин.

Однако гипотиреоз часто проявляется неспецифическими симптомами, которые могут смешиваться с другими заболеваниями, такими как анемия. Общая слабость, сонливость, сухость кожи, нарушения сна – все это может быть следствием гипотиреоза, и врачи часто прибегают к методу исключения для его диагностики.

Анализ уровня гормонов щитовидной железы помогает точно определить наличие проблемы. Если гипотиреоз не лечится, он может вызвать серьезные последствия, такие как нарушение обмена жидкости, что может привести к скоплению жидкости в сердце, легких и других органах, а в итоге привести к сердечной недостаточности.