Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой

Лолита Милявская в свои 59 лет сполна успела насладиться всеми прелестями официального брака. Замужем она была пять раз. После очередного развода, который состоялся в 2019 году, исполнительница предпочитает не афишировать подробности личной жизни.

Ранее “Дни.ру” писали, что все же некоторые детали нового романа Лолиты Милявской просочились в сеть. О близости певицы и ее коллеги Константина Бондаренко заявила журналистка Наталья Гасанханова.

Разговоры о любовной связи Бондаренко, выступающего под псевдонимом Коста Лакоста, и Лолиты Милявской появились после их совместной работы. Они настолько чувственно исполнили песню “По-другому”, что у зрителей не оставалось сомнений в правдивости информации о романе.

Большая разница в возрасте между якобы любовниками не смущала тех, кто распространял информацию. Ни для кого не секрет, что Милявской могут нравиться и мужчины помоложе. Например, ее пятый муж Дмитрий Иванов был младше на 11 лет. Разница с Бондаренко и вовсе составила 33 года.

Лолита Милявская не стала молчать и рассказала всю правду об отношениях с коллегой. Певица сначала показалась в кадре с зеркальцем в руках, а затем продемонстрировала значок на груди с фотографией Лакосты.

“Одна девушка запустила слух про то, что у меня роман с Костой Лакостой. Я решила ее поддержать, выпустила значок с Костей”, – разоткровенничалась певица. При этом Лолита Милявская подчеркнула, что слухи о любовной связи взяты “непонятно откуда”.