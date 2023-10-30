Мнение: Как немцы платили большевикам, бессмысленность измов, и почему революция победила именно в России

1. К вопросу о финансировании большевиков немцами во время Первой мировой, а ранее англичанами (II и III съезды РСДРП в 1903 и 1905 годах проходили в Лондоне, который и поныне остаётся гнездом российских иноагентов). Блогер mikhailove пишет (ссылка):



Обратила на себя внимание тема германского финансирования прихода большевиков к власти. Казалось бы, самоочевидная вещь, а как ещё большевики могли получить такие громадные средства, которые были у них в руках летом-осенью 1917? Рабочие по копеечке собрали? Что-то КПРФ не собирают, хотя рабочих сейчас куда больше, чем перед революцией. <…>

…ещё в 1956 г. была опубликована часть документов МИДа Германии, в том числе несколько секретных телеграмм статс-секретаря (министра) иностранных дел Кюльмана в штаб-квартиру (кайзеру). Среди них от 3 декабря 1917 г., где прямо сказано: “Разрыв Антанты и вследствие этого создание политической комбинации, благоприятной для нас, составляют самую важную задачу нашей дипломатии. Россия представлялась мне наиболее слабым звеном в неприятельской цепи. Поэтому задачей было постепенно его ослабить и, если возможно, устранить. Это было целью подрывной работы, которую мы помогли провести в России в тылу фронта — в первую очередь энергичной поддержкой сепаратистских тенденций и помощью большевикам. Пока большевики не стали получать от нас постоянной денежной поддержки разными путями и под различными названиями, они не были в состоянии поставить свой главный орган „Правда“, вести энергичную пропаганду и заметно расширить первоначально узкий базис своей партии.” <…>

Западу эта тема крайне невыгодна, поэтому и Веймарская Германия, и гитлеровская сделали её табу. Англичане тоже долго тянули. Признавать, что чудовищные большевики пришли к власти на западные деньги так себе занятие с точки зрения западной пропаганды. Не признать тоже было нельзя, поэтому кое-что опубликовали, причём только по немцам, но никакой широкой кампании про германское финансирование Ленина не было и нет. Не выгодно.

Я проверил — да, всё верно, в источнике так и сказано. Желающие могут прочесть телеграмму № 1925 самостоятельно, на странице 94, вот здесь.

2. Блогер vohlopkov полагает, что большинство идеологических -измов потеряли актуальность (ссылка):



…На мой взгляд дело в достижении великих целей социальных реформ, которые были актуальны 150-250 лет назад. Мы стали жить в значительно более благополучном мире. Либерализм, социализм и национализм добились большинства своих целей. Ликвидация сословного, политического и национального неравенства: где-то реально, где то формально, но произошла. Социальное обеспечение, всеобщее избирательное право и создание представительных законодательных органов сделали свое дело. 200 лет назад на оборону тратилось 50-70 процентов ВВП, сейчас даже 2% в странах НАТО не все могут себе позволить. Львиная доля ВВП тратится на социальное обеспечение. Пенсионная реформа, здравоохранения и образования вызывают гораздо больше интереса у избирателей, чем борьба с тиранией и социальным неравенством. Современные государства методом проб и ошибок научились противодействовать недовольству граждан!

Трудовые споры успешно решаются в судах, а не на баррикадах. На выборах один голос любого миллионера равен одному голосу любого из тысяч работников на его предприятиях.

Национальный вопрос остается вполне актуальным, но за этот период все кто хотели, уже попробовали создать своё государство. Не у всех получилось, но общее представление о результативности попыток имеется.

Всемирный коммунизм лишился поддержки одной из сверхдержав — СССР — и стагнирует. Лозунг «Либералы всех стран соединяйтесь» по прежнему является привлекательным во многом благодаря поддержке и активному влиянию США, пока еще сверхдержавы, но этот процесс нельзя назвать естественным. Что с ним станет без такой поддержки – вопрос открытый…

После достижения целей (и после поражения коммунистического проекта) и повышения благополучия населения внутриполитическая борьба заметно обеднела на лозунги. Программы политических партий сложно отличить – они все «за все хорошее против всего плохого».

Избирателя стало трудно убедить, что его жизнь нуждается в улучшении, и от его голоса что-то зависит. Наследники великих политических течений по прежнему пытаются по инерции воспользоваться проверенными лозунгами двухсотлетней давности, но в современных условиях они не работают.

В попытках воспользоваться проверенными средствами пытаются эксплуатировать старые идеологии с приставкой нео-: неолиберализм, неоимпериализм, неоконсерватизм и т.д. Обвинять соперников в неофашизме принято среди всех политических сил.

В результате политики постоянно находятся в поиске новых тем, способных мобилизовать избирателей. Приходится раздувать оставшиеся проблемы неравенства или выдумывать новые.

Тут и появляются темы из второго эшелона важности и путем перебора выявляются самые перспективные – экологические, коррупция, ЛГБТ…

Тема глобального потепления возможно так же связана с угасанием интереса к большим идеологиям – как попытка влиять на всемирные процессы («кто глобальное потепление ужинает, тот его и танцует»)

Есть мнение, что тема прав ЛГБТ была поднята демократами для победы над республиканцами на выборах в США, а затем уже по инерции пошла во внешний мир.

На мой взгляд, капитализм, в отличие от коммунизма, не столько идеология, сколько естественное состояние свободного современного общества. Капитализм предполагает свободу предпринимательства и свободу накопления, а также защиту собственности законом. Довольно развитый протокапитализм был уже в полисах Древней Греции и в средневековых торговых городах-государствах, вроде Венеции или Великого Новгорода. Конечно, от современного капитализма древний и средневековый капитализм отличался меньшим юридическим равенством (существовали сословия и рабовладение), а также менее развитой правовой и финансовой системами. Но по сути это было одно и то же явление. Капитализм наступал везде, где были сколь-нибудь развитые города и широкие возможности для развития ремесла и торговли.

Называть идеологией капитализм начали социалисты и коммунисты, которым нужно было слепить чучело врага для агитационных плакатов. А их врагом, как стало очевидно в 20-м веке, стали человеческая природа, свобода и индивидуализм.

3. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):

Можно ли с высоты нынешнего дня всерьез рассуждать о научности коммунистического учения, если его творцы делали вот такие фантастические прогнозы?

«Может ли… революция произойти в одной какой-нибудь стране? Ответ: Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества и борьба между ними — главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдёт одновременно во всех цивилизованных странах, т. е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил. Поэтому она осуществится медленнее и труднее всего в Германии, быстрее и легче всего в Англии. Она окажет также значительное влияние на остальные страны мира и совершенно изменит и чрезвычайно ускорит их прежний ход развития. Она есть всемирная революция и будет поэтому иметь всемирную арену». (Ф. Энгельс. Принципы коммунизма. 1847)

Ага, легче всего она произошла именно в Англии, мы все это знаем. А следом во всех странах, где «более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил».

Поэтому совет: вместо марксистских книжек читайте лучше Стругацких и Лема, там прогнозы поточнее будут.

Действительно, прогноз Энгельса ставит коммунистов перед крайне неприятным выбором. Или признать, что их бородатый кумир ошибся в самых основах своего учения, или допустить, что Российская Империя была к 1917 самой развитой из всех крупных капиталистических стран.