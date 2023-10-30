Рупор кремлевской пропаганды: Про убийство короля Файсала

Убийство короля Файсала.

Как убийство короля-реформатора Саудовской Аравии в 1975 году стало запаломк терактам 11 сентября 2001

1. Договор с США, тайная сделка по нефти и публичная смерть — всё за последние 9 месяцев жизни короля

8 июня 1974 года в Вашингтоне главой Госдепа США Генри Киссинджером и заместителем премьер-министра КСА принцем Фадхом ибн Абдель Азизом (брат короля) была подписана официальная 6-страничная часть военно-экономического договора США и КСА. https://www.nytimes.com/1974/06/09/archives/milestone-pact-is-signed-by-us-and-saudi-arabia-acclaimed-by.html А в середине июня 1974 года, президент Никсон лично смог подтвердить все секретные договорённости США с КСА насчет продажи нефти только за американские доллары в ходе личной встречи с королём Фейсалом в Саудовской Аравии, в городе Джидда.

https://e-minbar.com/images/fullsize/media/king-faisal-nixon800x533.jpg

https://www.flickr.com/photos/pimu/50147998956

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Nixon_shaking_hands_with_King_Faisal_of_Saudi_Arabia_following_talks_at_Riasa_Palace,_07-15-1974.gif

Тем удивительнее скорая и трагическая гибель подписавшего те самые тайные договорённости с США короля Фейсала уже в марте 1975 года! Очевидное убийство короля-саудита в публичном месте, зафиксированное на видео саудовским телевидением, тем не менее очень малоизвестное в мире и совершенно непонятное в смысле мотивов убийцы.

25 марта 1975 года Фейсал был застрелен своим племянником, принцем Фейсалом ибн Мусаидом, вернувшимся в страну после обучения в американском университете, который якобы мстил за смерть своего брата Халида бин Мусаида, застреленного полицейским во время митинга против секуляризации и телевидения. Но при этом принц-убийца обожал жить по американски в США, а король насильно удерживал его в Саудовской Аравии, зная о проблемах племянника с алкоголем и наркотиками.

Нужно разобраться в том, кем был король Фейсал для Саудовской Аравии. Попытаться понять, почему смерть короля так загадочна? Почему эта смерть до сих пор является незаживающей кровавой раной на саудовском национальном самосознании?

2. Уникальный принц и уникальный король

После создания Королевства Саудовской Аравии, родившийся около 1903-06 года молодой принц Фейсал («меч» по-арабски) уже в 1919 посетил Великобританию, Францию с многомесячным визитом ( https://www.youtube.com/watch?v=oIV7vLota3E https://books.google.ru/books?id=CoEEwADWzeoC&pg=PA104 ), а затем де-факто получил пост министра иностранных дел. Немного было в мире настолько молодых министров иностранных дел!

В 1926 году Фейсал назначен наместником короля в захваченном саудитами королевстве Хиджазе с двумя святыми для ислама городами: Меккой и Мединой (пост был отменен после образования королевства в 1932 году). Несмотря на этот пост Фейсал постоянно представлял Саудовскую Аравию за границей и в ООН. В 1932-33 году по поручению своего отца Фейсал побывал в Москве и Ленинграде. На тот момент слабо развитый СССР ему не понравился, так же как и он сам Сталину и советским лидерам (сборник научных трудов «De Personis / О Личностях», Том I, КМК, Москва 2019, стр. 453; статья: Озеров Олег Борисович – Гибель «Красного паши»; про дипломата Карима Хакимова). Ненависть Фейсала к коммунизму (который он напрямую связывал с сионизмом) сохранилась и после визита – она только усилилась со временем.

После смерти отца в 1953 году Фейсал стал наследником престола. Из-за полного развала финансов королевства он вступив в противоборство со своим единокровным братом, королём Саудом (пока тот был на лечении). Поддержанный братьями Фахдом и Султаном, Фейсал в 1964 году стал королём, а его брат Сауд при посредничестве духовенства (улемы) отрёкся от престола и был выслан из страны в Женеву.

Новый король резко взялся за наведения порядка в финансах и модернизацию страны. В июле 1965 года начало работать национальное телевидение КСА, но уже в 1966 году вооружённая группа фанатиков ( https://youtu.be/oIV7vLota3E?t=940 ) возглавляемая племянником Фейсала принцем Халидом бин Мусаилом (Khaled bin Musaid) атаковала ТВ центр в столице Эр-Риаде (протестуя против трансляции изображения людей, что они считали равным запрещённому Кораном рисованию людей). Король велел полиции применить силу, если протестующие откроют огонь, ибо закон страны превыше любого принца. Принц Халид открыл огонь и был убит полицией. Эта смерть сыграла огромную роль в судьбе короля Фейсала.

Несмотря на раздробленность страны и многочисленные оппозиционные группы король Фейсал постоянно пытался сделать Саудовскую Аравию лидером мусульманского мира. В 1970 году в Джидде прошла первая Конференция мусульманских стран на уровне министров иностранных дел, но на ней не было принято даже единой резолюции. Арабы тогда не видели смысла в единении. Только сотрудничество Фейсала со странами Персидского Залива и Пакистаном принесло явные и устойчивые плоды.

Пакистанские военные активно помогали вооружённым силам КСА, участвовали в войне с Йеменом на стороне саудитов, годами размещали в КСА до 15 тысяч своих солдат. В честь короля пакистанцы даже назвали свой двухмиллионный город Фейсалабадом (до 1977 года этот город именовался Лайяллпур). Фейсал оказывал финансовую помощь и другим странам, в 1974 году общая сумма помощи другим государствам составила 2,2 млрд долларов. Причём якобы помощь оказывалась не только мусульманским странам, но и государствам Латинской Америки, Южной Корее. Что вообще нехарактерно для исламских стран, особенно для КСА. Такое не повторялось вплоть до 2010 года, когда после землятресения на Гаити королевство резко критиковали за отсутствие помощи немусульманскому Гаити.

При Фейсале было введено пятилетнее планирование экономики. Он развивал образование, сельское хозяйство и промышленность, но массово вовлечь саудовские кадры в промышленность (кроме угольной и нефтяной отраслей) Фейсалу не удалось — саудовцы не любят тяжёлую работу. В целом это и есть основная ловушка лени саудовцев, следствие слабого престижа труда и образования в тягучей среде бывших кочевников. Вместе с неуёмной страстью к расточительству и понтам, помноженные на лёгкую и богатую жизнь после национализации нефтяной отрасли, выплат правительством неплохих пособий и пенсий, эта лень саудовцев похоронила многие начинания умного и амбициозного короля. Те же самые причины и поныне продолжают хоронить интересные и давно нужные реформы его наследников.

Но именно король Фейсал достиг очевидных успехов в установлении госконтроля над нефтедобывающей отраслью. Так, в 1972 году королевство получило 25 % акций АРАМКО, а в июне 1974 года, благодаря очередной покупке, саудовская гос-доля в этой компании составила уже 60 %. Нравилось это зарубежным инвесторам и США? Конечно нет. Надо было такого национального лидера наказать? Скорее да, чем нет.

Кроме того, именно король Фейсал 17 октября 1973 года, в связи с поддержкой западными странами Израиля, неожиданно снял саудовскую нефть с мировых рынков, подал пример другим мусульманским странам, дал им в руки новое оружие: нефтяное эмбарго. Тем самым король увеличив цену на нефть в 4 раза, чем спровоцировал глобальный энергетический кризис. Именно он стал инициатором и центром кристаллизации движения арабского сопротивления Израилю и гегемонии Запада, что отметил даже журнал Time, назвав его человеком года в том самом 1974 году. И за это его тем более стоило наказать…

Если кому-то мало этих двух причин, предлагаю внимательно послушать речь короля Фейсала (после поражения в арабо-израильской войне) к братьям арабам о джихаде и призывы освободить от неверных Святые земли и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме: https://www.youtube.com/watch?v=eIx0Eh-CNsg

Три чёткие причины, один неизбежный логичный ответ в беспощадной логике мира, где двуногие хищники разного уровня ведут непрерывную борьбу за ресурсы и влияние.

3. Самое публичное убийство, которое быстро забылось

Убийство короля Фейсала воистину уникально: оно было совершено в общественном месте, при скоплении народа, заснято камерами саудовского ТВ, зафиксировано охраной и свитой короля. И всё-таки про это убийство известно до обидного мало, некоторые данные противоречивы, даже количество выстрелов в разных источниках колеблется от 3 до 6. А уж уровень информированности о нем для среднего жителя Америки или Европы (даже России) просто нулевой. Большинство людей вообще никогда ничего не слышали ни о короле Фейсале, ни о его убийстве.

Король Фейсал незадолго до трагедии видел два вещих сна, в которых он говорил со своими давно умершими родственниками — он понял это как предвестие своей смерти. За шесть дней до смерти король Фейсал принимал в столице американского дипломата Киссинджера ( http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,917224,00.html ) – целью визита американца было давление на короля с тем, чтобы ускорить подписание документов по Синай II: мирных соглашений Израиля с Египтом.

С 10:25 утра 25 марта 1975 года спокойный и слегка отрешенный король принимал посетителей в специальном зале своего дворца. В 10:32 к столу короля подошли новый кувейтский министр нефтяной промышленности и саудовский министр финансов, а за ними в зал проскользнул племянник короля, его тёзка Фейсал бин Мусаид (Faisal bin Musaid Al Saud). Король заметил его, жестом отстранил министров и по арабскому обычаю наклонился, чтобы обнять тёзку племянника. В ответ «любимый тёзка племянник» достал спрятанный револьвер и начал стрелять в упор. Одна пуля задела подбородок короля, другая попала в ухо и нанесла тяжёлые повреждения мозгу короля. Следующая пуля (пули) ушла мимо, так как револьвер уже вырывали из рук, а убийцу сзади уже колотил министр финансов, одновременно крича охране «Не убивайте принца! Взять живым!» https://biography.wikireading.ru/271377 https://www.gazeta.ru/science/2015/03/25_a_6613061.shtml

Короля успели доставить в госпиталь, провели непрямой массаж сердца и сделали переливание крови, но не смогли остановить внутренние кровотечения — повреждения мозга были слишком критичными, король умер, оставаясь спокойным и прося не казнить своего племянника. Возможно на смертном одре он осознал, что его племянник был всего лишь тупым безмозглым орудием, примерно как его револьвер…

https://www.gazeta.ru/science/2015/03/25_a_6613061.shtml http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,917224,00.html

Сначала убийцу короля объявив душевнобольным, поместили в психиатрическую клинику. Но через несколько месяцев, 18 июня 1975 г., исламский суд КСА приговорил принца-цареубийцу к смертной казни (так как тот был в здравом уме на момент совершения убийства). В тот же день на центральной площади столицы Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, позолоченным мечом ему прилюдно отсек голову официальный палач. После казни голову принца на деревянном колу на 15 минут выставили на обозрение толпы, а потом увезли вместе с телом в машине скорой помощи.

4. Самый «неарабский» принц цареубийца арабского мира

Личность убийцы просто поразительна. Фейсал бин Мусаид с 1966 года кое-как учился в США, в трёх вузах. Там его застала весть о смерти брата Халида в ходе протеста против саудовского телевидения. Молодой человек не бросил из-за этого трагичного события обучения, не выезжал из США и продолжил учится дальше, однако без особых успехов.

Достаточно взглянуть на фото Фейсала бин Мусаида, чтобы понять как изменила его жизнь в Америке. Молодой человек не выглядит как араб, он скорее похож на одного из Битлов (особенно на Джорджа Харрисона) или на какого-нибудь другого популярного барда, идола молодёжи тех времён, молодого человека слегка в стиле хиппи, подсевшего на эзотерику и на … наркотики.

Наркотики действительно сыграли важную роль в американских похождениях Фейсала бин Мусаида. В 1969 (1970) году он был арестован в городе Боулдер, штат Колорадо (где учился) за торговлю ЛСД и гашишем. По одним данным местный прокурор сразу снял обвинения, по другим молодой саудит был признан виновным и получил год условно, а после года испытательного срока смог получить дипломатический иммунитет. https://biography.wikireading.ru/271377

После этого молодой принц уехал со своей американской 26-летней любовницей по имени Кристин Сурма (Christine Surma) в Ливан, жил в Бейруте, где легко достать наркотики, а потом даже посетил … ГДР. Что придает вес слухам о том, что принц попал в компанию не просто наркоманов, но и наркоманов-леваков, симпатизирующих соц-странам. В результате принца на родину вызвали родственники. Когда он приехал в КСА у него сразу отобрали паспорт, чтобы он больше никуда не ездил и не позорил высокопоставленных родственников. Его отправили учится/преподавать в университет Эр-Рияда. Очевидно, что эта саудовская «золотая клетка» принцу-наркоману не понравилась. Американцы впоследствии сочли, что это негуманное ограничение свободы совершеннолетнего человека вкупе с его горячим темпераментом и расшатанной наркотиками нервной системы и толкнуло его на убийство. https://www.peoplelife.ru/296467

Бейрутские газеты тоже утверждали, что мотивом преступления послужили наркотики. Саудовские представители начали утверждать, что принц действовал с заранее обдуманными намерениями. Арабские СМИ открыто писали, что принц стал орудием ЦРУ. Бейрутские газеты предлагали три различных объяснения покушения. Газета «Ан-Нахар» сообщила, что, возможно, покушение стало местью за свержение короля Сауда ибн Абдул-Азиза в 1964 году, и было вызвано тем, что король Фейсал должен был на неделе вступить в брак с дочерью Сауда принцессой Ситой (династический брак). «Ан-Нахар» также сообщила, что король Фейсал проигнорировал периодические жалобы племянника, что его немалого ежемесячного содержания в 3500 долларов ему было якобы недостаточно и это могло побудить его к убийству. Газета «Аль-Байрак» сообщила, что, согласно вызывающим доверие саудовским источникам, король Фейсал запретил племяннику покидать страну ввиду его неумеренного потребления алкоголя и наркотиков. Покушение могло стать местью племянника за этот запрет.

Грубо говоря, американская версия это басня о том, как злые, в корне нетерпимые саудиты насильно удерживали в неволе юношу «впитавшего лучшие стороны западной жизни и познавшего дух американской свободы», сломали его психику и подтолкнули к убийству, сгубив тем самым его пылкую, от рождения свободную, но мятежную душу.

Саудовская версия противоположна американской: даже живя в Эр-Рияде и учась в местном университете племянник короля оставался пагубно зависимым от своей любовницы Кристин, которая посещала его и там. Якобы она «контролировала» Фейсала бин Мусаида, в том числе и с помощью наркотиков и за счет своей дегенеративной левацкой «контр-культуры», которая процветала тогда в околоуниверситетских кругах Беркли (Калифорния), вместе с экспериментами на тему ЛСД и других наркотиков, контролирующих сознание. https://larouchepub.com/eiw/public/1978/eirv05n50-19781226/eirv05n50-19781226_045-discover_plot_against_saudi_arab.pdf Были слухи, что 26-летняя Кристин считала, что желание саудитов «достичь мира с Израилем» (у них точно было такое желание???) было «недостижимо при предыдущем правителе, короле Фейсале»…

Личность любовницы племянника короля особо привлекала саудовских конспирологов, которые считали её еврейкой и агентом израильской разведки. Следователи королевства неформально выходили на Кристин с разного рода вопросами, получили от неё развернутые ответы, а она затем об этом рассказала прессе и подтвердила в интервью, что она сама не еврейского происхождения. https://www.nytimes.com/1975/04/10/archives/saudi-princes-girlfriend-denies-that-she-is-jewish.html Во время ещё одного интервью на телевидении молодая «актриса» (играла всего в одном фильме: «Bite of the Cobra» / «Укус кобры») и якобы владелица художественной галереи Кристин Сурма утверждала, что за 5 лет совместной жизни в США с Фейсалом бин Мусаидом она не замечала за ним никаких признаков безумия. И при этом она умудрилась не упомянуть про его проблемы с наркотиками! После этого интервью Кристин пропала из вида и с тех пор про неё вообще ничего больше не известно.

Какая из версий причин действий принца (американская или саудовская) верна, нам из XXI века судить трудно, но ясно одно: племянник короля действительно глубоко погрузился в западную жизнь, именно в США он пошёл по кривой дорожке, именно там связался с наркотиками и с дегенератами леваками. Это просто факты, они не зависят от наших пристрастий или антипатий, от стороны наблюдателя.

Можно уверенно предполагать, что такая жизнь племяннику короля весьма нравилась и он совсем не горел желанием вернуться в Саудовскую Аравию и уж тем более быть запертым там без всякой возможности выезда. Само собой он ненавидел тех соотечественников, которые таким путём хотели вернуть его на «путь истинный» в классическом саудовском понимании.

Были ли кроме этой ненависти у племянника другие, тайные или идеологические мотивы, получал ли он продуманные «импульсы в нужном направлении» от окружения или от своей любовницы, были ли провокации со стороны спецслужб США? Мы не знаем. Хорошие спецслужбы не оставляет после себя следов, опытные манипуляторы из спецслужб не пропускают таких удобных для манипуляций, нестабильных психически и зависимых от наркотиков индивидуумов, каким был молодой племянник короля Фейсал бин Мусаид.

5. Результаты «кровавой рокировки» короля

Куда важнее результаты такой «насильственной смены» короля: формально к власти пришел наследный принц с 1965 года — Ха́лид ибн Абду́л-Ази́з ибн Абдуррахма́н А́ль Сау́д. Официально якобы именно при нём была создана современная инфраструктура, проведена реформа образования, произошло массовое строительство школ, усовершенствована система здравоохранения, осуществлена вторая промышленная пятилетка. Но на самом деле это всё делал его младший кровный брат, наследный принц Фа́хд ибн Абду́л-Ази́з ибн Абдуррахма́н А́ль Сау́д, который также был первым заместителем премьер-министра КСА. Уже с 3 апреля 1975 года (всего через 10 дней после воцарения!) король Халид вдруг подписал декрет о передаче Фадху своих полномочий в области внутренней и внешней политики ввиду собственной тяжёлой болезни. С того времени кронпринц Фахд фактически возглавил страну. Он просто отодвинул в сторону короля Халеда, так как тот был просто тупым. Вот мнение сэра Джеймса Крейга, бывшего посла Великобритании в Саудовской Аравии:

«Надо принимать во внимание личный фактор. У Фейсала был редкий природный ум. Он не получил систематического образования, но с юных лет путешествовал по свету и встречался с премьер-министрами многих стран. В тринадцатилетнем возрасте он побывал в Англии и познакомился с Ллойд Джорджем. И в том, что они с Ямани так хорошо понимали друг друга, нет ничего удивительного. Халед был очень ограничен. Милейший человек, но старый пень, причем, видимо, он был таким и десяти лет от роду. Он явно не мог уразуметь, что такое инфляция. Он даже не знал, как эта штука называется по-арабски. И абсурдным было бы представить его сидящим с министрами и торжественно рассуждающим о пятилетнем плане развития Саудовской Аравии. Все это делал Фахд. Как правило, именно он председательствовал на заседаниях совета министров. Халед появлялся там редко, лишь в тех случаях, когда этого требовал ритуал.»

А сам Фадх оказался куда сговорчивее для США, показал желание признать существование Израиля. Фадх уже официально занял пост короля КСА после смерти короля Халеда 13 июля 1982 года. И спокойно правил страной ещё якобы долгие 23 года… до своей смерти 1 августа 2005 года. Не утруждая себя конфликтами с «генеральной линией» США.

Но на самом деле уже с 21 февраля 1996 года вместо него фактически правил наследный принц, его младший кровный брат Абдалла́ ибн Абду́л-Ази́з ибн Абдуррахма́н А́ль Сау́д. Так как сам король Фадх перенёс 29 ноября 1995 года обширный инсульт и уже не мог исполнять свои королевские обязанности. Наследный принц Абдалла спокойно «проехал» кризис отношений США-КСА после терактов 11 сентября 2001 года, так как тоже не увлекался конфликтами с «генеральной линией» США. И спокойно правил уже как король с 2005 по 2015 год, пока не умер.

Итак, мы видим, что после умного и принципиального короля Фейсала, боровшегося за процветание и подлинную независимость Саудовской Аравии, за возвышение арабов в мире, к власти в королевстве пришли не особо умные посредственности, удобные для элиты США.

Это весьма суровый и полезный урок для лидеров стран третьего мира, которые готовы подписывать с США официальные договоры, идти на тайные сделки, которые противоречат и их идеологии, и их официальной внешней политике. Вроде бы США становится зависимым от таких лидеров в виду самой конфиденциальности сделки. Но печальный пример с королем Фейсалом чётко говорит нам: США не побоятся устранить слишком умного и независимого лидера и наличие тайной сделки с США не сможет этому помешать.

(с) П.Тяпкин

—