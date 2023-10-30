 

Пять материалов для 3D-печати судовых деталей разработал Арктический НОЦ

30.10.2023, 18:31, Разное
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Учеными ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) успешно разработана высокотехнологичная система для регенерации костей человека. Эта инновационная разработка представляет собой большой шаг в медицинской науке и обещает значительно улучшить процессы лечения травматических повреждений и болезней костей.

Система, разработанная учеными ПНИПУ, основана на применении биоинженерии и передовых технологий восстановления тканей. Она позволяет эффективно и безопасно восстанавливать поврежденные или слабые кости, повышая качество жизни пациентов, страдающих от костных заболеваний или получивших травму.

Одной из ключевых особенностей системы является использование трехмерной печати, которая позволяет создавать точно моделируемые и индивидуальные имплантаты. Это дает возможность точно воспроизвести анатомическую форму и структуру поврежденной кости, повышая эффективность и точность процесса регенерации.


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