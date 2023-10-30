Индия организует виртуальный саммит G20

Индия планирует провести виртуальный саммит «группы двадцати» (G20) в ноябре. Об этом рассказали организаторы, назначив дату 22 ноября 2023 года. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи уже отправил приглашения на эту онлайн-встречу, надеясь на широкое участие государств-участников G20.

Ранее, в сентябре, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести виртуальное собрание лидеров G20. Это предложение было вынесено на рассмотрение во время саммита «двадцатки», который состоялся в Нью-Дели 9–10 сентября. В этом мероприятии приняли участие лидеры G20, а также главы девяти других стран.

Согласно итоговой декларации саммита, участники согласились на укрепление продовольственной безопасности и осудили теракты на важных энергетических объектах в мире. Однако перед этим, 8 сентября, стало известно, что некоторые лидеры G20 не поддерживают участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите из-за его страны участия в конфликте на Украине.