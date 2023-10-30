 

Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь

30.10.2023, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елена Захарова – одна из самых известных актрис российского кино. Карьера артистки всегда складывалась гладко, а вот личная жизнь не обошлась без испытаний. В 2011 году звезда сериала “Кадетство” стала мамой, но через несколько месяцев потеряла ребенка. Эту утрату знаменитость переживала долго и тяжело. К счастью, сегодня глаза Елены Захаровой вновь сияют радостью, а с лица не сходит улыбка.

Как известно, в 2017 году у актрисы родилась чудесная дочка. Наследница стала для звезды очень долгожданной, поэтому многие предполагали, что она не будет ее прятать. Однако артистка поступила с точностью до наоборот. Захарова шесть лет скрывала малышку и всеми силами старалась уберечь ее от любопытных глаз.

Только сейчас, спустя несколько лет ожиданий, фанаты смогли увидеть лицо наследницы знаменитости. Елена Захарова предъявила публике маленькую дочь Майю на детской телевизионной премии ТЭФИ-KIDS. Оказалось, девочка растет невероятной красавицей и копией звездной мамы.

Судя по всему, несмотря на юный возраст, Майя уже проявляет свой характер и творческую натуру. Недавно она впервые снялась в кино вместе со знаменитой родительницей. Вполне возможно, что в будущем девочка захочет пойти по стопам мамы, ведь она уже не раз бывала на гастролях и за кулисами.

Ранее “Дни.ру” писали, что
живущая в съемной квартире
звезда “Кадетства” Елена Захарова развенчала миф о богатстве актеров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой

30.10 / 64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян

30.10 / “Мне очень нужна сцена”: еще одна российская актриса хочет стать певицей

30.10 / Собянин: Строительство электродепо “Столбово” завершится в 2024 году

30.10 / У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым

30.10 / “Была плохой мамой, но исправилась”: Барановская обратилась к россиянам

30.10 / “Пропал смысл жизни”: актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии

30.10 / Первым делом Израиль – спикер Джонсон назвал приоритеты конгресса США

30.10 / Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником

30.10 / Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика