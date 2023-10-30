Мнение: Кто и куда вмешался извне?

Пишут, что вчерашние беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане – это вмешательство извне.

Так и сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дословно: «Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа, легко провоцировать людей» (отсюда).

А президент России оказывается, «…получал вчера вечером и сегодня утром сводки» от главы Дагестана Серея Меликова, ФСБ Росгвардии (отсюда).

Меликов, к слову, сегодня смело приехал в аэропорт Дагестана. И увидел своими глазами, что «…сломан забор вокруг летного поля, на тротуарах в некоторых местах выломана брусчатка. Также в зоне прилета, в зоне выдачи багажа есть повреждения оборудования».

Недоумеваю, почему Меликов вчера не поехал в аэропорт? Почему не вышел к погромщикам, не успокоил бузотеров?

Почему силовики бездействовали и допустили беспорядки и в зоне прилета, в зоне выдачи багажа, на взлетном поле?

И что имел в виду Дмитрий Песков, говоря про вмешательство извне? Провокаторов и подстрекателей? Или намекнул на то, что «влияние извне» было оказано и на руководство силовиков, благодаря бездействию которых и произошло то, что произошло?

На снимке: толпа готовится штурмовать аэропорт Махачкалы в поисках евреев. Фото Рамазан Рашидов / ТАСС отсюда

—