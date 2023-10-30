 

Мнение: О сокамерниках Путина… Вскрываются удивительные подробности?

30.10.2023, 17:45, Разное
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Ну, по крайней мере, скучно точно не будет…

Никому.

Мир полон удивительных событий. На Ближнем Востоке межрасовая пара, еврей и араб, публично целуются в поддержку ХАМАС, даже не задумываясь, что с ними могут сделать эти радикалы-бородачи. В старой доброй Англии столичный мэр не менее публично присоединился к демонстрациям в поддержку… Палестины. Турки — ну с ними хотя бы всё понятно. Тогда как Международный уголовный суд…

Вот о нём следует сказать особо.

Прокурор Международного уголовного суда, британец Карим Хан после посещения погранпункта Рафах на границе сектора Газа заявил, что препятствование доставке гуманитарной помощи мирным жителям сектора может считаться преступлением. «Помехи доставке помощи, как установлено в Женевских конвенциях, могут представлять собой преступление в пределах юрисдикции [Международного уголовного] суда», — сказал он на пресс-конференции в воскресенье в Каире.

По его словам, он хотел бы ясно подчеркнуть, что Израиль должен немедленно предпринять какие-то видимые усилия, чтобы обеспечить доставку в Газу продовольствия и лекарств. «Я видел грузовики, полные гуманитарной помощи, застрявшие там, где они никому не нужны, застрявшие в Египте, в Рафахе. Эта помощь должна без задержек дойти до гражданского населения Газы», — особо отметил Карим Хан.

По словам прокурора МУС, его сотрудники ведут расследование всех возможных преступлений, совершённых как ХАМАС, так и израильтянами. «У Израиля есть чёткие обязательства в связи с этой “войной с ХАМАС” — не просто морального свойства, а юридические обязательства [выполнять конвенции и законы поведения во время войны], — заявил прокурор Международного уголовного суда. Тем самым подчеркнув, что статус «жертвы агрессии» не избавляет её от необходимости строго соблюдать все установленные конвенции, законы и правила. И вообще, индульгенций у жертвы нет.

Интересно, к Украине это также относится? В полной мере? Или снова #этодругое?

Представляете, как выглядел бы анекдот, начинающийся словами «Сидят в одной камере Гааги три еврея — Нетаньяху, #Зеленский и… #Путин»?

А может, скоро это будет уже и не #анекдот?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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