В архиве найдено удостоверение генерала ЦРУ Михаила Горбачёва

Известный американский историк Патрик Хатчисон опубликовал на своём официальном сайте фотографии из личного дела советского лидера Михаила Горбачёва, которое он обнаружил в архиве ЦРУ. Оказалось, что первый и последний президент СССР не менее 30 лет прослужил в американской разведке и вышел в отставку в 2000 году в звании генерала.

«Я поразился, когда взял эти документы в руки. Они подтверждают, что развал Советского Союза был осуществлён Горбачёвым сознательно, по прямому указанию Вашингтона», – рассказал Хатчисон на пресс-конференции.

Операция по вербовке будущего генерального секретаря ЦК КПСС была проведена ЦРУ в 1970 году. Тогда Горбачёв был депутатом Верховного Совета СССР и часто приезжал из родного Ставрополя в Москву. Во время одной из таких поездок его задержала милиция в одном из столичных «катранов» – подпольных игорных домов.

Обнародование информации о пагубных пристрастиях молодого слуги народа поставило бы крест на его карьере, поэтому он обратился к своему знакомому владельцу овощебазы, который помог замять дело. Решивший вопрос советский чиновник от торговли оказался агентом ЦРУ и потребовал от Горбачёва также подписать обязательство о сотрудничестве с американской разведкой.

В ближайшее время историк планирует обнародовать новые материалы о шпионской деятельности советского лидера, в том числе его доклады в Вашингтон и расписки о получении крупных денежных выплат.

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