 

Умеренное употребление шампанского может принести пользу организму

30.10.2023, 17:05, Разное
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Умеренное употребление шампанского может оказать положительное воздействие на организм и способствовать профилактике возрастных проблем. Ученые обнаружили несколько позитивных эффектов, связанных с потреблением этого напитка.

Исследователи из Университета Рединга обнаружили, что фенольные соединения в шампанском могут улучшить пространственную память. Эта форма памяти позволяет нам ориентироваться в окружающем пространстве и решать сложные задачи. Кроме того, исследователи утверждают, что употребление до трех стаканов шампанского в неделю помогает предотвратить потерю памяти вследствие старения и замедляет развитие дегенеративных заболеваний головного мозга, включая болезнь Альцгеймера.

Эти благотворные эффекты шампанского объясняются его высоким содержанием антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспалительные процессы в организме. Кроме того, шампанское содержит ресвератрол, антиоксидант, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, предотвращает повреждение сосудов, снижает уровень вредного холестерина и предотвращает образование тромбов. Полифенолы, также содержащиеся в шампанском, дополнительно способствуют защите сердца, расслабляя сосуды и снижая артериальное давление.

Таким образом, умеренное употребление шампанского может оказать положительное воздействие на организм и способствовать здоровью сердца.


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