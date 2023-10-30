 

Собянин: Строительство электродепо “Столбово” завершится в 2024 году

30.10.2023, 16:55, Новости дня
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Строящееся электродепо “Столбово” будет обслуживать Сокольническую и будущую Троицкую линии метро. Его строят в поселении Сосенском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

“Планируем достроить одно из крупнейших в московском метро электродепо “Столбово” в конце следующего года”, – написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что Сокольническая линия – одна из самых протяженных в столичной подземке. С момента открытия старейшая ветка метро выросла в четыре раза, за последние годы открыто семь станций, уточнил мэр.

По словам Собянина, после ввода электродепо “Столбово” в эксплуатацию количество поездов на южной части Сокольнической линии увеличится в два раза. Для пассажиров сократится время ожидания.

Новое электродепо будет обслуживать поезда Троицкой линии в первые годы после открытия. После полного запуска ветки составы перейдут в другое электродепо, которое появится в районе деревни Летово.

“Тогда “Столбово” полностью переключится на красную линию”, – добавил Собянин.

“Столбово” станет одним из крупнейших электродепо в Москве. На территории более 15 гектаров возведут около 40 зданий общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Предусмотрено строительство отстойно-ремонтного и инженерного корпусов, мотодепо с ремонтно-строительным участком, диагностический пост и другие объекты.

В феврале 2023 года открылось электродепо “Нижегородское”. Подходят к концу работы на электродепо “Аминьевское”. Объекты предназначены для обслуживания Большой кольцевой линии метро (БКЛ).


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