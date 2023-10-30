 

У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым

30.10.2023, 16:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В течение последних двух лет отец Филиппа Киркорова не единожды оказывался в больнице. Так, Бедрос Филиппович два раза переболел ковидом, а также у него возникали проблемы с сердцем и боли в ногах.

Время от времени родитель Филиппа Киркорова проходил различные медицинские обследования. По последним сообщениям информационных агентств, на днях Бедрос Филиппович вновь попал в больницу. На этот раз у артиста будто бы случился внезапный приступ астмы, в связи с чем его срочно доставили в медучреждение.

Однако эта информация оказалась всего лишь слухами. Как заявили в офисе Филиппа Киркорова, скорую помощь никто не вызывал. Артист самостоятельно приехал в больницу с целью посетить кардиохирурга, у которого Киркоров-старший наблюдается уже около трех лет в связи с периодически возникающими проблемами с сердцем.

По словам близких, в данный момент отец Филиппа Киркорова находится в своей квартире, расположенной на улице Земляной Вал. За ним ухаживает его 43-летняя подруга Олеся.

Ранее стало известно, что причиной разрушения отношений между отцом Филиппа Киркорова с женой стал брачный контракт. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / 64-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян

30.10 / Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь

30.10 / “Мне очень нужна сцена”: еще одна российская актриса хочет стать певицей

30.10 / Собянин: Строительство электродепо “Столбово” завершится в 2024 году

30.10 / “Была плохой мамой, но исправилась”: Барановская обратилась к россиянам

30.10 / “Пропал смысл жизни”: актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии

30.10 / Первым делом Израиль – спикер Джонсон назвал приоритеты конгресса США

30.10 / Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником

30.10 / Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября

30.10 / Экс-глава МИД Франции – мир на Ближнем Востоке невозможен без создания Палестинского государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика