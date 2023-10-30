 

Нутрициолог Строков дал “простой” совет для снижения веса

30.10.2023, 15:55, Разное
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Желание похудеть не всегда сопровождается легкостью в достижении этой цели. Некоторые могут столкнуться с трудностями, несмотря на диеты и физические упражнения. Врач-нутрициолог Игорь Строков предложил «простой» совет, который может помочь тем, кто стремится снизить вес.

Исследования показывают, что употребление 500 мл воды за полчаса до приема основных приемов пищи может способствовать похудению. Этот трюк не только помогает контролировать вес, но и способствует его снижению. Пить воду перед едой не только активизирует метаболизм, но и способствует большей потере веса. Чем больше воды вы пьете, тем здоровее остаетесь. Исследования показали, что люди, выпившие 500 мл воды за 30 минут до еды, сумели сбросить в среднем 1,3 кг больше, чем те, кто этого не делал. За 12 недель они потеряли 4,3 кг в сравнении с 0,8 кг у тех, кто не выпивал предварительно воду.

Овощи полезны для здоровья, но некрахмалистые овощи приносят дополнительную пользу. Они помогают уменьшить воспаление, связанное с ожирением, и богаты питательными веществами.

Рекомендуется употреблять одну чашку таких овощей на завтрак, две чашки на обед и две чашки на ужин. Не стоит забывать измерять порции перед приготовлением, учитывая, что некоторые овощи, такие как шпинат, могут уменьшить свой объем при готовке.

Варианты приема некрахмалистых овощей включают их в смузи, добавление к яичнице или омлету, а также употребление их отдельно в виде нарезанных огурцов или красного сладкого перца.


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