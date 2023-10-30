 

“Была плохой мамой, но исправилась”: Барановская обратилась к россиянам

30.10.2023, 15:45, Новости дня
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Известная телеведущая и мать троих детей
Юлия Барановская является эдаким наблюдающим экспертом за неблагополучными
матерями России. То и дело она заметна в телеисториях, связанных с лишением
родительских прав, опекой и тому подобными разбирательствами.

А как обстоят дела у самой телеведущей?
Юлия Барановская ответственная мама. Она много внимания уделяет своим сыновьям
и дочери – растит, вкладывает все свои силы и время, чтобы их жизнь была
радостной.

После расставания с Андреем Аршавиным Юлия
Барановская практически все хлопоты об отпрысках взяла на себя. Известно, что
пара распалась, когда знаменитость была беременна в третий раз. И сейчас
телеведущая вполне оправдано дает советы матерям, которые оказались в сложной
жизненной ситуации в программе “Мужское/Женское” на Первом канале.

В новом выпуске ведущая не смогла сдержаться и сразу обратилась к россиянам с волнительной речью. Прямо в начале шоу она выдала
всю суть истории своей героини: “Была плохой мамой, но исправилась”. Именно
так умудренная опытом Юлия Барановская охарактеризовала прибывшую на Первый канал женщину, которую лишили
материнских прав.

При этом гостья шоу хочет забрать девочек из детского дома к
себе. Как вернуть детей матери, в новом выпуске программы
“Мужское/Женское” разбиралась Юлия Барановская и Александр Гордон.


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