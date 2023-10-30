 

“Пропал смысл жизни”: актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии

30.10.2023, 15:45, Новости дня
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5 июля на 70-м году жизни от сердечной недостаточности умер Павел Белокринкин, единственный сын актрисы Людмилы Хитяевой. Павел более тридцати лет работал в российском посольстве в Таиланде и прилетал на родину только ради того, чтобы навестить любимую маму. Безусловно, Хитяева находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Об этой страшной трагедии актриса рассказала в беседе с Борисом Корчевниковым, став гостьей его авторской программы “Жизнь и судьба”.

Артистка призналась, что до сих пор не может привыкнуть к той мысли, что любимого сына больше нет. К тому же тяжелую утрату ей приходится переживать в одиночестве, ведь к ней не приехал даже внук. А общаться с супругой Павла Людмила Хитяева не имеет ни малейшего желания.

“Я пустая. У меня пропал смысл жизни. У меня ушло сердце…Я закостенела. Я заледенела”, – делится своими состоянием Людмила Хитяева.

Организацию похорон и все материальные расходы она взяла на себя.

Также легендарная актриса отметила, что считает вдову сына причастной к его смерти. По ее словам, когда эта дама пришла в их семью, в их дом пришла беда.

Супруга Павла в молодые годы была манекенщицей, а, выйдя за муж, не работала ни дня. Как считает Хитяева, невестка оказывала негативное влияние на ее сына, а также умела лишь только тратить заработанные мужем деньги.

Стоит отметить, что врачи и ранее советовали Павлу уезжать из Таиланда, так как неблагоприятный климат мог плохо сказываться на его здоровье. Тем не менее, хоть Людмила Хитяева и предвидела что-то неладное, миновать беды не удалось.


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