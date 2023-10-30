Из МГИМО выбросили навязанную Западом парадигму

Факультет международной политики МГИМО провёл торжественную церемонию, символизирующую глобальную смену ориентации России.

Из вуза была выброшена на помойку парадигма, навязанная странами Запада в 1993 году и занимавшая аудиторию на третьем этаже.

– Сегодня мы отмечаем знаковый день для нашего факультета – смена парадигмы обычно происходит раз в пятьдесят, а иногда в столетия и даже двухсотлетие, – заявил декан факультета Генри Сардарян. – Эта запылившаяся парадигма, навязанная сатанистами, неонацистами и изнасилованная представителями ЛГБТ, нам больше не подходит.

Студенты и преподавательский состав МГИМО будут некоторое время обходиться без парадигмы – до тех пор, пока в Китае не изготовят новую.

После завершения церемонии для проветривания помещений в аудиториях временно открыли окна Овертона.

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