Xiaomi 14 получил дополнительную память благодаря технологии UltraSpace

В новых флагманских смартфонах Xiaomi 14 серии появилась уникальная возможность увеличения объема памяти благодаря технологии UltraSpace, как пишет Gizmochina.

Теперь в смартфонах Xiaomi 14 и 14 Pro с 256 ГБ памяти пользователи получают доступ к 264 ГБ, а версия с 512 ГБ дарит им еще больше – целых 528 ГБ. Пока нет информации о том, насколько больше памяти добавится в версии с 1 ТБ.

Это расширение стало возможным благодаря использованию резервированной памяти для функций Over-Provisioning, которая помогает увеличить скорость работы устройства. В данном случае, 10 ГБ памяти зарезервировано внутри смартфона, что позволяет увеличить фактический объем памяти до 266 ГБ при заявленных 256 ГБ. Вероятно, для работы UltraSpace в Xiaomi 14 будет выделено только 2 ГБ.

Xiaomi утверждает, что специалисты компании реализовали UltraSpace так, чтобы пользователи могли использовать эту память без вреда для устройства. Однако данная функция доступна только на смартфонах Xiaomi 14 с фирменной прошивкой HyperOS. Неясно, будет ли UltraSpace доступен на старых смартфонах после обновления MIUI до HyperOS.

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