Флагманы Samsung стали получать Android 14

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в Европе начали получать долгожданное обновление One UI 6.0, основанное на Android 14. Об этом пишет GSMArena.

Это обновление скоро появится и для владельцев складных устройств Galaxy Z Fold5 и Z Flip5, а затем распространится на другие устройства от этого южнокорейского производителя.

С установкой One UI 6.0 пользователи обнаружат обновленную панель быстрых настроек с измененным расположением ползунка яркости, новыми шрифтами, дизайном эмодзи по умолчанию, а также добавлением виджета “Погода”. Кроме того, в приложении “Камера” и других встроенных программах произошли значительные улучшения. Важно отметить, что в режиме “Режим полета” отключится только мобильная связь, в то время как Wi-Fi и Bluetooth продолжат функционировать.

Чтобы проверить наличие обновления, пользователи могут перейти в раздел “Настройки”, затем “Обновление ПО”, и нажать “Загрузка и установка”. Для установки One UI 6.0 потребуется как минимум около 3 ГБ свободного места в памяти устройства.

Это важное обновление приносит множество улучшений и новых функций, делая смартфоны Samsung Galaxy S23 еще более привлекательными для пользователей.