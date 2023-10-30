 

В чем сила, брат? – Сухоруков заявил об эмиграции

30.10.2023, 14:35, Разное
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Известность и славу популярный актер получил после выхода в кинопрокат фильма “Брат”. Культовая картина смогла поразить зрителя настолько, что спустя двадцать лет она остается в рейтинге лучших у россиян. Виктору Сухорукову пришлось пройти тернистый путь как в театре, так и в кино, чтобы завоевать популярность и любовь зрителя.

Сейчас актер все реже выходит в свет и появляется в кино. Виктор Сухоруков признается, что считает себя вольным пенсионером. Он получает удовольствие от своего огорода и путешествий. В недавнем интервью Виктор Сухоруков заявил об эмиграции.

Как известно, многие артисты российского шоу-бизнеса в прошлом году покинули Родину. Причина такого решения известна каждому. Виктор Сухоруков находится в числе тех, кто не предал родную страну. По словам актера, ему приходили предложения о съемках в Голливуде. Однако актер четко решил, что не стремится к зарубежной славе.

“Я свой Голливуд давно-давно завоевал. Перед вами сидит орденоносный, народный артист. Относитесь к этому иронично, но это же правда”, – признался Виктор Сухоруков.

Стоит отметить, что актер настолько остается верен России, что даже готов не путешествовать в нынешних обстоятельствах. По словам Виктора Сухорукова, он не готов ездить в другие страны, когда для того, чтобы попасть куда-то нужно лезть через забор.

“А мне говорят, нет, ты давай через забор лезь, подкоп делай к нам через Турцию. Нет, ребята, так не пойдет. Вы меня оскорбляете. Буду сидеть дома”, – поделился актер.

Ранее “Дни.ру” писали, что объявлено официальное мнение Виктора Сухорукова о фильме “Брат 3”.


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