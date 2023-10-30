Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях

Популярная актриса активно занимается профессиональной деятельностью. Она снялась в нескольких фильмах и телесериалах, получив признание за свои яркие способности. Широкую известность ей принесла картина “Вызов”. Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, отправившейся в космос на съемки фильма.

О личной жизни звезды журналистам известно немного. Она не любит делиться подробностями своих романов. Как известно, в 2021 году Юлия Пересильд рассталась с отцом своих детей Алексеем Учителем. Сейчас девушка счастлива в отношениях с Михаилом Тройником, с которым они вместе снимались в популярном фильме “Вызов”.

На днях стало известно, что бывший муж Юлии Пересильд погряз в финансовых трудностях. Как оказалось, сейчас Алексей Учитель готовится снимать новую картину о Дмитрии Шостаковиче. По словам режиссера, идея, которую он хочет воплотить на экране, очень сложная. Экс-избранник Пересильд хочет отобразить несколько временных периодов и городов, включая Нью-Йорк. Соответственно и цена таких невероятных идей стоит просто космос.

“То есть он довольно дорогостоящий, не комедия, не сказка, есть проблемы, скажем так, с полным финансированием”, – цитирует RT Алексея Учителя.

Несмотря на финансовые сложности фильм уже находится в работе. Уже даже успели отснять пробный эпизод. Полноценная работа начнется в феврале 2024 года.

Ранее “Дни.ру” писали, что у Юлии Пересильд случилась публичная истерика.