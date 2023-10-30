 

Нетаньяху попросил мировое сообщество не забывать о таких проблемах, как COVID-19 и озоновая дыра

30.10.2023, 14:13, Разное
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал журналистов и политиков не забывать, что помимо военных действий в Газе, у мира есть и другие проблемы.

В числе тем, о которых стоит помнить, он назвал пандемию COVID-19 и расширение озоновой дыры.

Политик отметил, что всего за день до теракта со стороны ХАМАС у мира было что обсуждать, и эти темы не утратили свою актуальность. Например, число заразившихся коронавирусом в сутки в Израиле превысило 500 человек. Также вниманием не стоит обделять такие темы, как озоновая дыра, движение Black Lives Matter и фестиваль тюркского народного творчества в Астане.

– Думаю, было бы нескромно привлекать всё внимание к себе, – сказал Нетаньяху. – Я сам в молодости был корреспондентом одного очень старого и уважаемого СМИ. И у нас никогда не было, чтобы из-за начала военных действий в Газе или других рядовых событий, вот так разом забывали о другой мировой повестке. Вами манипулируют СМИ, пытаясь предать значимость вещам, которые того не заслуживают, и замалчивают то, что по-настоящему важно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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