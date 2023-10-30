 

В соцсети “Одноклассники” появились новые возможности

30.10.2023, 13:30, Разное
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В сентябре “Одноклассники” представили новый сервис под названием “Увлечения”, который сосредотачивается на хобби и интересах пользователей. Недавно было объявлено о важных изменениях в этом сервисе.

Изначально “Увлечения” представили восемь наиболее популярных хобби среди российских пользователей, такие как кулинария, автомобили, рукоделие, рыбалка, домашние питомцы, мода, отдых и садоводство. Теперь пользователи могут подписаться на них, используя специальные виджеты в своей новостной ленте и категорию “Топ-авторы”.

Кроме того, “Увлечения” теперь имеют улучшенный поиск и навигацию. Важным изменением является то, что публикации в “Увлечениях” теперь доступны даже неавторизованным пользователям, и все посты можно найти с помощью поисковых систем.

В рамках обновления появились два новых раздела: “База знаний” и “Вопросы и ответы”. В разделе “База знаний” пользователи найдут статьи и видео, созданные профессионалами из разных областей и отобранные редакцией “Одноклассники”.

В разделе “Вопросы и ответы” авторы и бизнес-пользователи могут взаимодействовать с аудиторией “Увлечений”, отвечая на вопросы пользователей, связанные с выбранными хобби.

“Одноклассники” также провели совместное мероприятие с образовательной платформой для слабослышащих “Surdoclass”, выпустив серию видеопожеланий с сурдопереводом.


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