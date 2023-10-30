Появились данные о разрыве Панина с дочерью из-за алкоголя

Актер Алексей Панин сбежал из России в Испанию задолго до февраля 2022 года. О его многочисленных похождениях написано немало. После скандальной выходки в отеле Эстонии актеру пригрозили депортацией в Россию, и он срочно третировался в США. В Сан-Франциско актер переехал вместе с дочерью. Но и там Алексей Панин уже успел отличиться.

Недавно на своей странице в соцсети кинодеятель опубликовал видео, где он весело проводит время в состоянии алкогольного опьянения с друзьями и своей 15-летней дочкой. Вероятно, факт присутствия несовершеннолетней дочери на таком мероприятии Панина не волновал, зато может послужить сигналом для органов опеки.

Дело в том, что в Америке очень строгое законодательство в отношение вопросов лишения родительских прав, как рассказала юрист Алла Георгиева интернет-изданию “Подмосковье сегодня”. Органы опеки могут и лишить родительских прав, и ограничить в них. И, вполне возможно, что произойдет разрыв Алексея Панина с дочерью из-за алкоголя.

В России подобная ситуация может возникнуть при уклонении от исполнения родительских обязанностей, физическом и моральном насилии, употреблении различных наркотических веществ и алкоголя, а также посягательстве на половую неприкосновенность ребенка. Отсутствие продуктов дома и ненадлежащий внешний вид ребенка тоже могут послужить причиной повышенного внимание органов опеки. А уж ходить перед ним голым, как это делал Алексей Панин, – вопиющая ситуация для той страны, где он сейчас проживает.

Как считает юрист, в Штатах любая мелочь может стать поводом для беспокойства. У артиста было много ситуаций, которые могут счесть доказательствами в таком деле. Поэтому риск для актера остаться без дочери с таким поведением очень высок.

Еще об одном случае родительской безответственности пишет телеканал “360”, где ребенок в тяжелом состоянии был отправлен в больницу. Важно, чтобы такие популярные личности, как Алексей Панин, подавали обществу сугубо положительный пример.