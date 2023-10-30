Звезда сериала “Папины дочки” застряла на трамвайных путях: все подробности

Сын легенды СССР смог достаточно быстро доказать всем, что он не просто обладает талантом. Несмотря на актерские связи из-за своего отца юный артист смог добиться всего сам. Он сыграл в огромном количестве знаменитых картин. Однако именно сериал “Папины дочки” принес Андрею Леонову известность и славу.

В начале этого года стало известно, что популярный ситком возвращается на экраны. Несмотря на то, что некоторые актеры отказались в участие в продолжении сериала “Папины дочки”, без главы семейства Васнецовых сложно представить себе картину, поэтому Андрей Леонов не смог отказать в съемках.

В сентябре продолжение сериала вышло на экраны. “Папины дочки” полностью оправдали ожидание общественности. Зрители с нетерпением ждали выхода новой серии. Так, популярный сериал смог вновь заполучить внимание и любовь поклонников.

На днях Андрей Леонов рассказал о ситуации, которая с ним однажды произошла. Звезда сериала “Папины дочки” застряла на трамвайных путях. Все подробности он рассказал во время записи программы “Звезды сошлись” на НТВ.

Как оказалось, как-то раз актер подвозил домой на своей машине Елену Шанину. И в один момент он совершал маневр на своей “семерке” на трамвайных путях и встал, машина не могла ехать. Когда его автомобиль начали поднимать, то оторвали у него бампер. Неприятная ситуация привела его к мысли, что теперь ему нужно покупать большие машины. Так, Андрей Леонов чуть позднее стал обладателем джипа.

Ранее “Дни.ру” писали, что Андрей Леонов из “Папиных дочек” высказался о продолжении популярного сериала.