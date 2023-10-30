Мнение: Бабье лето крепкого рубля

Рубль крепчает, в пятницу было уже 92 рубля за доллар, которые на фоне недавней сотни выглядели как возврат к норме. Не удивлюсь, если продолжит прогулку, угнездившись в итоге в обозначенном коридоре не так давно коридоре 80-90 рублей. Причины укрепления рубля лежат на поверхности:

1. Почти готов уже русский теневой флот, поэтому экспортировать нефть сейчас чуть ли не выгоднее, чем до санкций.

2. Проблемы с выводом рупий из Индии вчерне разрешены.

3. ЦБ вздёрнул ставку до жёстких 15%.

4. Валютных экспортёров принудили продавать большую часть валютной выручки на бирже.

За всем этим маячит главная причина, невидимая для широкой публики — мартовские выборы президента. К выборам электорат должен быть доволен, а трёхзначные цифры на табло обменников существенно раздражают избирателей. Поэтому силой подвинуть курс на уровень, допустим, 85 рублей за доллар — очевидная, даже традиционная для предвыборных периодов идея.

Когда бабье лето крепкого рубля закончится, следует ожидать откручивания гаек обратно — как минимум на экспортёров перестанут сильно давить, так как им для нормальной работы нужна и валюта, и хорошая прибыль. В России сейчас адекватный экономический блок, который понимает, что грабежом экономические проблемы не решить, поэтому тем, кто зарабатывает деньги для бюджета, необходимо создавать комфортные условия для работы. В этом, кстати, заключается главная причина безоговорочной победы капитализма над социализмом в 20-м веке.

Капитализм: терпим и экономим сейчас, радуемся прибыли потом.

Социализм: грабим, делим и веселимся, потом мёрзнем и голодаем.

Чтобы не получилось как у Павки Корчагина, который сначала ограбил «буржуев», а потом замерзал без элементарных валенок, экономике надо дать дышать, то есть работать без трудовой мобилизации, без повышения налогов, без национализаций и тому подобного. Масштабная приватизация может принести некоторый доход, но разовый и относительно небольшой, так как приватизация нужна скорее для повышения качества управления, чем для заработка. Следовательно, остаётся только один магистральный путь наполнения бюджета — выжимание рубля.

Судя по всему, государство намерено брать крупные суммы в долг, благо наш долг сейчас очень невелик, и намерено печатать рубли, получая таким образом деньги «из воздуха».

Часть бизнеса от всех этих пертурбаций продолжит терпеть убытки, но экономике в целом будет хорошо, потому что слабый рубль — это не только наполнение бюджета, но и автоматический протекционизм, то есть защита от импорта и бурный рост производства внутри России. Простой народ будет страдать, так как инфляцию справедливо называют «налогом на бедных».

Наши враги на Западе ожидали, что Россия повторит ошибку СССР — уничтожит свою экономику, чтобы быстро собрать ресурсы для силового противостояния. Мы совершили массу относительно небольших глупостей, но всё же ногу в советский капкан не засунули. Напротив, теперь проблемы у США, так как им приходится вести войну сразу на несколько фронтов.

Кстати, из этого следует, что курс рубля к доллару уже в среднесрочной перспективе может стать гораздо приятнее для глаза обывателя — легендарные 30 рублей за доллар экспертов особо не удивят. Потому что запасы прочности в США исчерпаны, и у них прямо сейчас разворачивается полномасштабный кризис на рынке облигаций, на который, как на фундамент, опирается вообще весь долларовый мир. Высокая инфляция доллара может в любой момент перерасти в гиперинфляцию: все нужные предпосылки для этого уже есть.

Инфляция сильно бьёт по бедным в том числе потому, что они «думают сердцем», из-за чего подобных сценариев не учитывают. К примеру, многие сейчас покупают доллары, чтобы положить их под матрас, так как думают, будто США всё ещё сильны. Другие, напротив, берут неподъёмные кредиты в рублях или долларах, надеясь, что рубль или доллар завтра рухнут, и все их долги обесценятся.

Вернёмся к экономике России. Сейчас просматриваются два базовых сценария.

Сценарий первый. До марта 2024 рубль будет довольно крепок — по крайней мере, внешне, на табло в обменниках. После выборов гайки открутят, и рубль начнёт планово слабеть по 15-20% в год, позволяя тем самым и финансировать СВО, и уверенно развивать экономику.

Сценарий второй. Происходит некое событие: взлёт цен на нефть из-за Израиля, финансовый крах в США, конфликт на Тайване, завершение СВО, что-нибудь ещё непредвиденное. Наш бюджет возвращается в тепличные условия, необходимость в печати денег пропадает.

Для зануд: мы говорим о будущем, то есть о материи заведомо мутной, поэтому утверждать наверняка можно только одно: наши прогнозы обязательно будут неточными. Если вам нужна точность, ищите её в астрологических картах, в телеграм-каналах псевдоэкономистов, в крупных деловых СМИ и у прочих шарлатанов. Я считаю эти два сценария выше базовыми, и я даже приму некоторые финансовые решения в соответствии со своими ожиданиями, однако я собираюсь забанить каждого инфантила, который попытается истолковать мой пост в ключе «Олег Макаренко поклялся печенью Адама Смита, что в марте 2024 доллар будет стоить дешевле 90 рублей».

Вернёмся к двум сценариям. Сценарий с дорогой нефтью или с завершением СВО делает рублёвую инфляцию ненужной: напротив, рубль может в этом сценарии резко укрепиться по объективным причинам. Пожалуй, этот сценарий будет хуже для экономики России. Открывать завод в условиях, когда сделанный вами хвосторез стоит 5000 рублей, а китайский — 8000 рублей, это одно. Открывать завод в условиях, когда ваш хвосторез всё ещё стоит 5000 рублей, а китайский — уже 4000 рублей, совершенно другое. Мы не можем сейчас так просто вводить запретительные пошлины против товаров из Китая, китайские товарищи не поймут. Давать заводам деньги напрямую — в виде бесплатных кредитов, например, — глупость уровня лечения зубной боли кокаином. Следовательно, единственный способ поддержать процесс импортозамещения — ослабить рубль до уровня, когда производить в России станет выгоднее, чем покупать в Китае. То есть, если мы говорим про 2023, до уровня минимум в 90 рублей за доллар, а лучше до уровня в 100-110 рублей.

С другой стороны, если СВО завершится, Россию ожидает приток капитала и бурный рост… как минимум на фондовом рынке. Также, что важнее, проблема дефицита рабочих рук несколько сгладится.

Таким образом, как бы дела дальше ни повернулись, с экономикой у России всё будет не идеально, но хорошо — на 4 балла из 5. При этом, пожалуй, нет смысла пояснять, что я, как и все адекватные россияне, выступаю за скорейшее установление мира — то есть за поражение США и за успешное выполнение нашей доблестной армией всех поставленных президентом задач.