Рупор кремлевской пропаганды: Акапулько после урагана
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Разрушения в мексиканском Акапулько после удара урагана "Отис". Погибло и пропало без вести более 50 человек. Повреждено 80% гостиничного фонда и большое кол-во жилых домов.
Как и разрушительное землетрясение в Афганистане, ураган в Мексике остался в тени разгорающегося массового убийства на Ближнем Востоке.
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Источник: Colonel Cassad
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