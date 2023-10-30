Рупор кремлевской пропаганды: Акапулько после урагана

Разрушения в мексиканском Акапулько после удара урагана "Отис". Погибло и пропало без вести более 50 человек. Повреждено 80% гостиничного фонда и большое кол-во жилых домов.

Как и разрушительное землетрясение в Афганистане, ураган в Мексике остался в тени разгорающегося массового убийства на Ближнем Востоке.

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