 

Международный уголовный суд согласился судить Валерия Соловья вместо Путина

30.10.2023, 12:33, Разное
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Председатель Международного уголовного суда Матье Балль подтвердил, что принявший на себя обязанности ВРИО президента РФ профессор Валерий Соловей может выступать ответчиком по уголовному делу, возбуждённому против Владимира Путина, поскольку является его правопреемником.

Минюст РФ в настоящее время ведёт консультации о возможности выдачи Соловья в Гаагу.

Суд указал на принцип правопреемственности, согласно которому лицо, принявшее на себя обязательства и полномочия другого субъекта, также несёт ответственность за его поступки. Так, Россия выплачивала международные долги СССР и выступала ответчиком по делам о нарушениях прав человека, совершённых до распада Советского Союза. Аналогичным образом врио президента, к которому у суда есть вопросы, может выступить ответчиком вместо него и даже отбыть тюремный срок за своего предшественника.

Сам профессор Соловей сообщение суда комментировать не стал, однако удалил из соцсетей статус «Временно исполняю обязанности гаранта Конституции РФ».

– Если подумать, нам всё равно, кого судить, – говорит Матье Балль. – Важно, чтобы этот человек был живым воплощением России, а какая у него фамилия – не принципиально. Если месье Соловей в самом деле принял на себя полномочия лидера России после смерти Владимира Путина, то мы могли бы предъявить все наши обвинения ему. Конечно, он будет иметь право на адвоката и возможность условно-досрочного освобождения в том случае, если согласится снизить экспортные цены на нефть до 8 долларов за баррель и передаст Японии, Украине и другим странам спорные территории.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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