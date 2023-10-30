Врач Боценко рассказал о связи здоровья ушей и сосудистой деменции

Сосудистая деменция – это форма патологии, обусловленной нарушением кровоснабжения мозга. Возникновение этой проблемы может быть связано с различными факторами, такими как инсульты, сужение сосудов головного мозга или их повреждение, как отмечает доктор Виктор Боценко, невролог, на страницах МедикФорума. Это заболевание, как правило, встречается чаще у мужчин и у людей с семейным анамнезом по данному вопросу.

Кроме того, существуют и другие факторы, увеличивающие вероятность возникновения сосудистой деменции. Среди них повышенное артериальное давление, нарушение слуха, курение, ожирение, депрессия, физическое бездействие, социальная изоляция, чрезмерное употребление алкоголя, травматическое повреждение мозга, высокий уровень загрязнения воздуха и воздействие вторичного табачного дыма.

Невролог Виктор Боценко объясняет, что состояние ушей также может оказать влияние на риск развития сосудистой деменции, через его связь с состоянием сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования показывают, что существует связь между потерей слуха и снижением когнитивных функций. Это может означать, что здоровье ушей может служить индикатором риска для заболеваний, воздействующих на мозг. Одна из теорий заключается в том, что плохой слух увеличивает нагрузку на мозг и вызывает стресс.

Невролог подчеркивает, что эти симптомы связаны с критическим мышлением и решением проблем, и что плохое кровообращение в мозге может оказать на них влияние. Он также предупреждает, что нераспознанные симптомы могут влиять на образ жизни и вызывать эмоциональный дискомфорт.

Чтобы снизить риск развития сосудистой деменции, доктор Виктор Боценко рекомендует внедрить некоторые здоровые привычки. Он отмечает, что то, что полезно для сердца, также полезно для мозга. Регулярные кардиоупражнения, такие как кардиотренировки, способствуют улучшению кровообращения в сердце и мозге. Также важно избегать продуктов, содержащих трансжиры, таких как замороженная пицца, картофель фри и другие, так как они могут ухудшить состояние сосудов.