 

Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником

30.10.2023, 12:05, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником. Он уточнил, что звание “Заслуженный тренер России” носят 304 москвича.

“В целом за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3500 специалистов”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, в школах и колледжах трудятся более восьми тысяч учителей физкультуры. Спортивные группы по различным направлениям также действуют в рамках проекта “Московское долголетие”.

Собянин пожелал успехов столичным тренерам и их ученикам.

Ранее мэр Москвы поручил провести капитальный ремонт 55 спортивных объектов до конца 2026 года. Также продолжится модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута во дворах, в парках и на школьных стадионах.

С 2010 года число москвичей, выбирающих активный образ жизни, выросло в 2,6 раза – до 5,46 миллиона.


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