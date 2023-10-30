Невролог Сутормин считает инсульт проблемой молодых людей

Невролог Максим Сутормин предупреждает о возможности инсульта в более молодом возрасте, а не только у пожилых людей. По его словам, инсульт может случиться даже в возрасте 30−40 лет, и статистика подтверждает этот тревожный тренд.

Сутормин подчеркивает, что в случае инсульта необходима немедленная медицинская помощь, и эффективные методы лечения в домашних условиях не существуют. Важно знать о “золотом часе” – первые четыре с половиной часа после инсульта, когда вызов бригады скорой помощи может избежать серьезных последствий.

Симптомы инсульта, на которые стоит обращать внимание: острая головная боль, внезапная слабость, потеря равновесия, онемение с одной стороны тела, асимметрия лица, трудности с произнесением слов.

Инсульт – это серьезное заболевание, и понимание рисков и симптомов может спасти жизни, независимо от возраста.