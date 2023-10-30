 

Скрыть не получится – в семье Валерии и Пригожина назрела драма

30.10.2023, 10:55, Разное
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Влюбленные счастливы в браке уже больше двадцати лет. После тяжелого развода певица смогла вновь открыть свое сердце и впустить в него своего будущего супруга. Отношения Валерии и Иосифа Пригожина являются примером для подражания.

Общих детей у пары нет. Однако наследников друг друга от предыдущих браков они воспринимают как родных. В отношениях с продюсером Александром Шульгиным у Валерии родились трое детей, а у Иосифа Пригожина в первом браке появились на свет дочь Даная и сын Дмитрий, во втором дочка Елизавета.

На днях в семье Валерии и Иосифа Пригожина назрела драма. Дело в том, что Даная Пригожина пережила микроинсульт. В своем микроблоге она поделилась с подписчиками этой новостью. Как сообщает телеканал “360”, все время с наследницей артиста находился маленький сын, который появился на свет год назад.

“Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится”, – призналась девушка.

Стоит отметить, что инсульт можно распознать еще на ранних стадиях. По словам URA.RU, нужно попросить у человека сделать несколько простых действий: улыбнуться, ответить на вопрос, назвать свое имя, высунуть язык, поднять одновременно обе руки, сжать ладони. Если человек не может сделать хотя бы одно из них, надо срочно звонить в “скорую”. Певица Валерия и Иосиф Пригожин должны быть начеку.

Кроме того, VSE42.RU рассказали, что эндокринолог назвала важнейший витамин для ежедневного приема. По словам медика, у многих взрослых и детей отмечается нехватка витамина D в организме. Так, профилактическую дозу необходимо принимать взрослым и детям ежедневно в течение зимы и лета.

Ранее “Дни.ру” писали, что Иосиф Пригожин высказался о возвращении Аллы Пугачевой на сцену.


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