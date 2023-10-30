 

Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября

30.10.2023, 10:55, Новости дня
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Вот ведь как бывает: раз — и нет человека. Понимая, что “все там будем”, так и живем в ожидании конца. Да только как осознать и отпустить тех, что стали для страны маяком, излучавшим свет бесконечного таланта и высокой народной культуры? Не стало заслуженной артистки России Нины Заразиловой — один из ведущих драматических театров страны “Театр-Театр” поделился этой информацией.

Нас покинула блистательная женщина, которая верой и правдой служила искусству почти всю жизнь. Творческая биография Нины Михайловны Заразиловой – это яркий пример пословицы “Где родился, там и пригодился”. Заслуженная артистка России еще на заре своей актерской профессии определилась со своим будущим.

Рожденная в Екатеринбурге, Нина Михайловна там же отучилась в Свердловском театральном училище. А после окончания учебного заведения поступила на службу в Пермский драматический театр, пишет Общественная Служба Новостей.

О причине ухода сведения не поступали. Как сообщает Царьград, Заразилова сыграла более 70 ролей в составе труппы Пермского драматического театра. Среди них – Шарлотта Ивановна в пьесе “Вишневый сад”, Наталья Дмитриевна в “Горе от ума”, Полина в “Доходном месте” и многие другие.
Постановки с участием звезды стали праздником даже для искушенной публики.

Ее любили зрители и уважали коллеги. Теперь для них всех пришло время смириться и достойно сохранить память о выдающемся человеке, профессионале сценического мастерства. Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября — это официальный день ритуальной церемонии.


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