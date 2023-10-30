 

ЧП в Подмосковье: в машину депутата ГД, ехавшего обсуждать налог на снежные ресурсы, посреди ясного дня ударила молния

30.10.2023, 10:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Московской области зафиксировано чрезвычайное происшествие с автомобилем одного из депутатов Госдумы – во время движения по одному из выездов на Рублёво-Успенское шоссе в машину ударила молния.

Потерпевших в результате инцидента нет, но природное явление едва не спровоцировало ДТП.

Инцидент произошёл ранним утром 30 октября. Народный избранник спешил в Думу на заседание комитета по налогообложению и сборам – он должен был провести совещание, на котором определились бы параметры возможного налога на снежные ресурсы. Однако до парламента депутат не доехал. Из-за удара молнии машину едва не выбросило с дороги, а в подкапотном пространстве началось возгорание, которое пришлось срочно гасить огнетушителем. Сразу после инцидента на место прибыли спасатели, скорая помощь и сотрудники силовых структур – последние выставили двойной кордон, а также задержали несколько проезжавших рядом водителей.

Сам парламентарий отделался лёгким испугом, он решил взять выходной и вернуться домой. Источник в ГД рассказал, что потерпевший подозревает в случившемся иностранные спецслужбы, взявшие на вооружение климатическое оружие – в понедельник была ясная погода и совершенно ничего не предвещало грозы. Источники в срочных службах, присутствовавшие на месте происшествия, подтверждают: автомобиль Mercedes-Benz AMG, похоже, действительно пострадал от молнии – в нём оплавились практически все электронные блоки, а причиной возгорания стало воспламенение шумоизоляционного материала от проводки.

Налог на снежные ресурсы обсуждается с прошлого года. Власти обратили внимание на то, что некоторые недобросовестные владельцы домохозяйств собирают и растапливают снег (в продаже даже представлены специальные приспособления для этого), в результате бесплатно получая чистую воду для бытовых нужд. В результате водоснабжающие организации недополучают прибыль, нарушается рыночный баланс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Названы лучшие авто по цене дороже 2,5 миллиона рублей

30.10 / Мнение: Тихоокеанская ж/д, подорожание нефтеперевозок, Европа против Севморпути

30.10 / Мнение: О торчащих ушах заказчика… Кто стоит за беспорядками в Махачкале?

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Доклад RAND об информационной войне на Украие

30.10 / Полезные и вредный свойства топинамбура

30.10 / Государство получило право контролировать качество ремонта в частных квартирах и домах

30.10 / Врач Радугин назвал неспецифические проявления гипотирезоза

30.10 / Мнение: Как немцы платили большевикам, бессмысленность измов, и почему революция победила именно в России

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Про убийство короля Файсала

30.10 / Пять материалов для 3D-печати судовых деталей разработал Арктический НОЦ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика