ЧП в Подмосковье: в машину депутата ГД, ехавшего обсуждать налог на снежные ресурсы, посреди ясного дня ударила молния

В Московской области зафиксировано чрезвычайное происшествие с автомобилем одного из депутатов Госдумы – во время движения по одному из выездов на Рублёво-Успенское шоссе в машину ударила молния.

Потерпевших в результате инцидента нет, но природное явление едва не спровоцировало ДТП.

Инцидент произошёл ранним утром 30 октября. Народный избранник спешил в Думу на заседание комитета по налогообложению и сборам – он должен был провести совещание, на котором определились бы параметры возможного налога на снежные ресурсы. Однако до парламента депутат не доехал. Из-за удара молнии машину едва не выбросило с дороги, а в подкапотном пространстве началось возгорание, которое пришлось срочно гасить огнетушителем. Сразу после инцидента на место прибыли спасатели, скорая помощь и сотрудники силовых структур – последние выставили двойной кордон, а также задержали несколько проезжавших рядом водителей.

Сам парламентарий отделался лёгким испугом, он решил взять выходной и вернуться домой. Источник в ГД рассказал, что потерпевший подозревает в случившемся иностранные спецслужбы, взявшие на вооружение климатическое оружие – в понедельник была ясная погода и совершенно ничего не предвещало грозы. Источники в срочных службах, присутствовавшие на месте происшествия, подтверждают: автомобиль Mercedes-Benz AMG, похоже, действительно пострадал от молнии – в нём оплавились практически все электронные блоки, а причиной возгорания стало воспламенение шумоизоляционного материала от проводки.

Налог на снежные ресурсы обсуждается с прошлого года. Власти обратили внимание на то, что некоторые недобросовестные владельцы домохозяйств собирают и растапливают снег (в продаже даже представлены специальные приспособления для этого), в результате бесплатно получая чистую воду для бытовых нужд. В результате водоснабжающие организации недополучают прибыль, нарушается рыночный баланс.

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