 

Resident Evil Village теперь доступна на iPhone 15 Pro и iPad с чипами Apple M1

30.10.2023, 9:51, Разное
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Портал DTF объявил о выпуске полноценной версии игры Resident Evil Village для iPhone 15 Pro и Pro Max, оснащенных чипами A17 Pro, а также для iPad, начиная с M1 и новее. Вступительная часть игры предоставляется бесплатно, а полная версия доступна по цене 1,1 рубля. Также геймеры могут приобрести сюжетное дополнение за дополнительные 715 рублей. Для установки полной версии на iPhone 15 Pro требуется около 16 ГБ свободного места, а для запуска пробной версии — примерно 8,5 ГБ.

Видеоблогер с YouTube-канала Datura Plays провел тестирование Resident Evil Village на iPhone 15 Pro Max и обнаружил, что игроки могут настраивать разрешение изображения, выбирая между форматами 2340×1080 и 2796×1290 пикселей. Однако для достижения стабильной частоты кадров в 60 FPS необходимо выбрать разрешение 2340×1080.

Некоторые пользователи отмечают неудобное управление на сенсорном экране, однако эту проблему можно решить, подключив геймпад к смартфону или планшету.

Resident Evil Village — это компьютерная игра в жанре survival horror, выпущенная на ПК и консолях в 2021 году. Ее анонсирование для мобильных устройств Apple состоялось в сентябре во время презентации iPhone 15. Ранее также были представлены кастомные устройства Apple “для миллиардеров”.


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