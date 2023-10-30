 

Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом

30.10.2023, 9:42, Разное
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Больше года назад список любимчиков короля эстрады пополнился на одного человека. Популярный артист заявил, что Jony номер один и будущая звезда российского шоу-бизнеса. С тех пор известного исполнителя ассоциируют не только с песней “Комета”, но и с Филиппом Киркоровым.

В 2021 году юный певец стал победителем популярного шоу “Маска” на НТВ. Правда, после того, как Филипп Киркоров присудил ему победу, зрители разделились на два лагеря. Одни были рады, что благодаря программе молодые артисты могут получить известность, а другие заверили, что не знают Jony и считают, что выигрывать должны звезды эстрады.

Сейчас певец является одним из известнейших артистов в российском шоу-бизнесе. С Филиппом Киркоровым их связывают теплые отношения. Король отечественной эстрады поддерживает своего фаворита во всех начинаниях. Летом молодой исполнитель песни “Комета” открыл свой ресторан в Москве. Несмотря на плотный график, Филиппу Киркорову удалось забежать на открытие заведения и поздравить своего любимчика.

На днях стало известно, что юный фаворит Филиппа Киркорова готовится стать отцом. В интервью с Пятым каналом Jony заявил о своем желание, правда, пока еще дети не ожидаются, но он их уже любит.

“У меня нет детей, но я безумно их люблю уже. Все, что я строю, все, что меня мотивирует в этой жизни, — это мои будущие дети”, – признался артист.

Ранее “Дни.ру” писали, что красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Филиппа Киркорова.


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