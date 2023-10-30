Мнение: Оборотень с ксивой адвоката

23 октября рассказал об отставном генерал-лейтенанте ФСБ Сергее Солодовникове, приговоренном к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу, которое выглядит откровенно сфабрикованным. Сфабрикованным при помощи адвоката-оборотня Владимира Резника-Орешникова-Берга, трижды менявшего фамилию, трижды отбывавшего сроки в колониях, и трижды получавшего удостоверения адвоката по липовому диплому о высшем юридическом образовании.

Оказалось, что Сергей Солодовников – не единственная жертва адвоката-оборотня. Вот еще одна такая же скверная история…

Программу об уголовном деле в отношении Сергея Солодовникова можно посмотреть здесь.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

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