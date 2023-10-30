 

Мнение: Оборотень с ксивой адвоката

30.10.2023, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

23 октября рассказал об отставном генерал-лейтенанте ФСБ Сергее Солодовникове, приговоренном к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу, которое выглядит откровенно сфабрикованным. Сфабрикованным  при помощи адвоката-оборотня Владимира Резника-Орешникова-Берга, трижды менявшего фамилию, трижды отбывавшего сроки в колониях, и трижды получавшего удостоверения адвоката по липовому диплому о высшем юридическом образовании.

Оказалось, что Сергей Солодовников – не единственная жертва адвоката-оборотня. Вот еще одна такая же скверная история…

Программу об уголовном деле в отношении Сергея Солодовникова можно посмотреть здесь.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Мнение: Тихоокеанская ж/д, подорожание нефтеперевозок, Европа против Севморпути

30.10 / Мнение: О торчащих ушах заказчика… Кто стоит за беспорядками в Махачкале?

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Доклад RAND об информационной войне на Украие

30.10 / Полезные и вредный свойства топинамбура

30.10 / Государство получило право контролировать качество ремонта в частных квартирах и домах

30.10 / Врач Радугин назвал неспецифические проявления гипотирезоза

30.10 / Мнение: Как немцы платили большевикам, бессмысленность измов, и почему революция победила именно в России

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Про убийство короля Файсала

30.10 / Пять материалов для 3D-печати судовых деталей разработал Арктический НОЦ

30.10 / Индия организует виртуальный саммит G20

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика