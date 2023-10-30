Мошенники стали действовать через поддельные аккаунты руководителей

В Ярославле мошенники подделывают аккаунты руководителей предприятий, медучреждений и вузов, чтобы от их имени обманывать сотрудников и красть их деньги.

Злоумышленники придумали новую схему обмана, предупреждают в Банке России. Мошенники стали создавать поддельные аккаунты в мессенджерах руководителей различных организаций и через них обращаться к сотрудникам.

В этих сообщениях «руководитель» как бы предупреждает, что работнику будет звонить или представитель правоохранительных органов, или некий «куратор» из профильного федерального ведомства, и которому следует оказать всяческое содействие в расследовании финансового дела. Через некоторое время действительно звонит такой человек и сообщает, что по банковской карте сотрудника проводятся подозрительные операции. Затем требует незамедлительно сообщить все реквизиты карты для проведения расследования или срочно перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет» в Центробанке. Сообщить об этом может он сам, или некий сотрудник технического отдела Центробанка, на которого он якобы переключает – в зависимости от ситуации «обрабатывать» жертву могут несколько человек, действующих сиюминутно по различным скриптам.

– Людей вводит в заблуждение тот факт, что задачу первоначально им ставит якобы их руководитель. Мошенники рассчитывают, что это сработает. Более того, они действуют решительно, не дают времени подумать, и даже могут угрожать. Но не спешите выполнять требования, касающиеся операций с деньгами и предоставления личных финансовых данных. В такой ситуации лучше закончить разговор и положить трубку. Можно перезвонить своему руководителю и уточнить, действительно ли именно он переписывался с вами. Имейте ввиду: Банк России не работает с физическими лицами, не звонит им инициативно и не высылает им никаких подтверждающих документов. Более того – никакого «безопасного счета» не существует – это уловка мошенников. Для дополнительной проверки данных можно позвонить в свой банк, чтобы убедиться, что с вашим счетом все в порядке, – советует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

Новые мошеннические схемы появляются чуть ли не еженедельно, ведь злоумышленники используют злободневную новостную повестку. Информацию по ним можно найти на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам».