 

Названы пять факторов, способствующих продлению жизни

30.10.2023, 8:40, Разное
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Чтобы долго радоваться жизни, необходимо придерживаться определенных привычек, которые способствуют сохранению здоровья и физической активности. Медицинские исследования выявили пять ключевых факторов, которые способны продлить наше существование без хронических заболеваний.

Долгожители обладают следующими характеристиками. Отказ от курения – первый шаг к здоровой жизни. Ежедневно необходимо выполнять физические упражнения, чтобы поддерживать свой организм в форме. Определенная мера в потреблении алкоголя способствует здоровью. Важно поддерживать нормальный ИМТ. Примечательно, что он должен быть ниже 25. Здоровое и сбалансированное питание – основа долгой жизни.

Исследование проведено на более чем 73 000 женщинах и почти 40 000 мужчинах, исключая тех, кто страдал раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом в начале наблюдения. Результаты показали, что при соблюдении всех пяти факторов здорового образа жизни люди имели шанс жить на десять лет дольше без хронических заболеваний. Данные исследования подтверждают, что здоровый образ жизни – это ключ к долголетию и благополучию.


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