Возрастное уменьшение чувства жажды может увеличить риск тромбозов

С возрастом уровень жажды у людей часто снижается, что может иметь серьезные последствия для их здоровья. Врач-гериатр Надежда Рунихина подчеркивает, что недостаточное питье воды играет важную роль в профилактике тромбозов, которые могут привести к инфарктам и инсультам. Уменьшение потребления воды может привести к загустению крови, что увеличивает риск серьезных осложнений.

Врач Надежда Рунихина объясняет: “С возрастом многие люди начинают ощущать жажду менее интенсивно. Это может запустить цепную реакцию в организме, включая увеличение вязкости крови, что повышает риск тромбозов.” Недостаток воды в организме может увеличить вероятность развития тромбоза глубоких вен, а также увеличить риск инфаркта и инсульта.

Однако важно помнить, что вместе с достаточным употреблением воды следует следить за питанием. Рацион должен быть богат продуктами, способствующими снижению уровня холестерина в крови, такими как овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые каши, жирная морская рыба и морепродукты. Также стоит быть осторожным с продуктами, содержащими витамин К, так как он может усилить свертываемость крови.