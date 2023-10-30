 

Антисемитские демонстрации распространились на Биробиджан

30.10.2023, 8:33, Разное
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Антисемитские демонстрации, охватившие ряд регионов России, дошли до Биробиджана – тысячи местных жителей разыскивают евреев.

Возмущённые люди уже проверили десятки зданий и на всякий случай разбили окна в книжном магазине, однако ни одного еврея обнаружить пока не удалось.

Губернатор региона Ростислав Золотов осудил протестующих, но добавил, что их «можно понять, если попытаться». По его словам, для всех будет лучше, если горожане прекратят искать представителей опальной национальности и вернутся к созидательному труду.

– Мы вышли, чтобы сказать своё слово против агрессии сионистского режима и выгнать всех его пособников, – говорит один из протестующих по имени Дадаш Абдулов. – ЕАО для русских!.

Несмотря на увещевания губернатора, число активистов, задействованных в антисемитских мероприятиях, только возрастает. Сами они называют себя «поисковиками». Известно, что в регион съезжаются те, кто давно мечтал принять участие в подобных протестах – некоторые из них не скрывают радости и говорят: «Наконец-то началось». Будут ли предприниматься силовые меры, неизвестно, поскольку протест пока проходит целиком бескровно, а вероятность найти еврея в Биробиджане сравнима с вероятностью обнаружить внепланетные цивилизации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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