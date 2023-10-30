Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки

“Шампанское было лишним”, Наталья Андреева

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Наталья Андреева написала свой первый роман в 1990-е годы – в это нелёгкое десятилетие творчество стало для неё воплотить в художественной форме происходящее вокруг. С годами к автору остросюжетных романов пришло признание – большая часть её книг была экранизирована. В этом романе капитану Евгению Снегину предстоит раскрыть преступление с участием женщины-консуматорши. Ее цель – напоить и заболтать клиента, чтобы выманить у него как можно больше денег. Однажды кража прекращается в “мокруху” – совершено убийство. Улик настолько много, что это кажется подозрительным. Самый необычный предмет из найденных – номерной знак старой машины. Удастся ли следствию свести все нити преступления к единому сюжету и найти виновных?

“Мюзик-холл на Гроув-Лейн”, Шарлотта Брандиш



Еще один автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат в нашей подборке Шарлотта Брандиш считает, что нет ничего увлекательнее, чем классический английский детектив. Своими книгами она стремится возродить и продолжить его традиции. Как и у знаменитых коллег из прошлого, практически все книги автора объединяет место и время действия – Лондон, 1930-е годы, а также фигура сыщика-любителя Оливии Адамсон, в которой железная логика сочетаются с чуткой интуицией. Своими умозаключениями сыщица делится со своим братом-близнецом Филиппом. На этот раз они должны раскрыть причины серии подозрительных несчастных случаев в мюзик-холле. Для этого мисс Адамсон готова на многое – даже примерить на себя роль ассистентки иллюзиониста и полицейского осведомителя. Чем закончится это рискованное расследование?

“Дебютная постановка. Том 2”, Александра Маринина

Александра Маринина – один из главных

мастеров современного российского детектива. Будучи лейтенантом милиции, она

много времени своей жизни посвятила исследованию феномена преступности, а также

изучению личности преступников с аномалиями психики и рецидивистов. Закончив

карьеру следователя, она вложила все свои знания и опыт в книги. В этом

детективе журналист Пётр Кравченко и легендарная Анастасия Каменская берутся

расследовать таинственное убийство знаменитого певца и любимчика Брежнева. Одно

из самых громких дел 1960-х не было раскрыто, полвека спустя начать надо с

того, чтобы подробно исследовать личность убитого и его контакты.

“Секрет Сибирского Старца”, Юлия Ефимова

Писательская карьера Юлии Ефимовой развивалась

стремительно. Первые публикации за счёт и контракт с одним из ведущих

издательств разделяет всего несколько лет. Автор прочно заняла свою нишу

мастера лирических детективов, в которых увлекательный сюжет сочетается с

искромётным юмором и романтической интригой.

На этот раз всё это приправлено мистикой. Действие романа происходит в

предместьях сибирского Томска. Студены на турбазе весело проводят время, играя

в интеллектуальные игры. Природа служит им фоном и развлечением. Но даже эти

горожане-скептики обходят стороной Чёрное озеро монаха, с которым связано

жуткое поверье, которое перестало быть банальной страшилкой после того, как

утонул студент. Неужели он забыл о том, насколько опасен Чёрный монах? Или

произошло кое-что совершенно умопомрачительное?

“Дело Саввы Морозова”, АНОНИМУС

Очередной роман проекта “Анонимус”

на Литрес приглашает не только насладиться захватывающей детективной историей,

но и попробовать угадать автора, личность которого останется тайной до выхода

заключительной книги серии. Все произведения объединяет общий персонаж –

талантливый следователь Орест Волгин. Действие разворачивается в двух временных

пластах, которые, объединяясь, сообщают сюжету исторические объём и интригу. На

этот раз в гости к главному герою приехала его возлюбленная и коллега из

Франции – капитан полиции Ирэн Белью, она же – Ирина Белова. Чтобы узнать

подробности биографии криминального авторитета из 1990-х годов, пара должна

прочесть мемуары Нестора Загорского. Так в запутанный и таинственный сюжет

преступлений оказывается вовлечён промышленник и меценат Савва Тимофеевич

Морозов.