Рупор кремлевской пропаганды: Ограниченный успех АдГ

Германская политическая палитра существенно обновилась после прошедших выборов в Гессене и Баварии.

В обоих землях "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла почётное второе место после мощных конкурентов христианских демократов (ХДС) и христианских социалистов (ХСС). Это несомненных успех, а результаты выборов эхом разносятся по всей Германии, вызывая неудовольствие политиков и федеральных властей.

АдГ уверенно разоблачает перед избирателями провал нынешней власти в вопросах миграции, экономики и зеленой энергетики, набирая сторонников в свои ряды. Её политические противники, наоборот, теряют своих избирателей.

Однако это не последние выборы, на которых АдГ может изрядно удивить своих конкурентов. По результатам последних выборов в Баварии и Гессена партия теперь будет иметь 70 мест, что на 50 % больше по сравнению с предыдущими выборами 2018 года.

Партия добилась большего успеха, чем предсказывали опросы. В реальности она сильнее, чем многие считают.

За партию голосуют те люди, которые не могут открыто выразить своё мнение, зато охотно пустят в урну бюллетень за АдГ. Таких "серых" избирателей предостаточно. Судя по результатам уровень поддержки партии вырос до уровня до 21-23 % с 10-12% несколько лет назад.

Не просто так в немецких СМИ продвигается идея запрета АдГ с обвинениями последней во всех смертных грехах. Более того, на руководящих лиц партии уже начались уличные нападения и звучат угрозы о физической расправе.

Очевидно, что партия играет на противоречивой политике нынешних властей. Всё, что ни делает администрация Шольца, идёт вразрез интересам Германии и жителей страны.

Немцы сыты по горло массовой миграцией, растущими ценами на энергоносители, инфляцией и падающем уровне жизни.

Они ранее с радостью относились к помощи Украине и готовы были потерпеть временные трудности, пока не падет Россия.

Однако реальность для немцев оказалась значительно тяжелее радужных перспектив.

Большинство недовольных политикой Шольца – потенциальные избиратели АдГ.

Популярность партии растёт по всей Европе. Её цели тиражируются, а методы работы берутся на вооружение другими европейскими оппозиционными партиями. Об АдГ всё больше говорят на ТВ и в газетах разных европейских стран.

Меняется обстановка и в Германии. Сейчас АдГ работает над созданием условий, которые все больше затрудняют правящим партиям формирование коалиций.

В долгосрочной перспективе она видит единственный жизнеспособный путь к власти через коалицию с ХДС. Большой вопрос в том, произойдет ли это когда-нибудь.

Вместе с тем правящие партии ещё не до конца растеряли доверие своих избирателей, а поэтому готовы и будут оказывать сопротивление оппозиции.

В итоге политические симпатии немцев будут зависеть от ситуации с мигрантами и в экономике.

Однако ни в той, ни в другой области в Германии прогресс не наблюдается.

https://secretra.com/politics/5934-uspeh-na-vyborah-partii-alternativa-dlja-germanii-ugroza-vlasti.html – цинк

С большой долей вероятности против АдГ будут играть также, как против партии Марин Ле Пен во Франции, когда в любых коалициях будут "дружить против АдГ". Сама же АдГ как и партия Ле Пен, сейчас пытается набрать респектабельности и уйти от вящего радикализма, но здесь у нее ровно та же самая проблема, что и у Ле Пен – двигаясь к право-центризму, она теряет левых и правых радикалов, требующих более решительной борьбы против Шольца и Ко. При этом оппоненты будут до упора обвинять АдГ в латентном фашизме.

Но вот что у АдГ получится, так это закрепиться в ландтагах и усилить свое влияние на общегерманском уровне, попутно приложив руку к уже неизбежному краху правительства Шольца, которое в ближайшие месяцы ждет еще несколько поражений.

На это будут играть в том числе продолжающаяся рецессия, нарастание проблем с мигрантами, снижение уровня жизни и общая усталость от войны на Украине.

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