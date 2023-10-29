 

Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз

29.10.2023, 21:50, Разное
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Звезда сериала “Ничто не случается дважды” Антон Батырев женился в четвертый раз: суженой артиста стала 23-летняя Анна Савельева. Молодая невеста поделилась радостной новостью и фотографиями в соцсетях. На снимках молодожены нежно касаются друг друга и просто светятся от счастья. Классическому свадебному платью Анна предпочла элегантное пальто.

В первый раз знаменитый российский артист женился в возрасте 27 лет. Однако всего через полгода отношения сошли на нет. Причиной стали разногласия бытового характера. А вторая супруга кинозвезды, Екатерина, родила сына Добрыню. Но и в этот раз брак не просуществовал долго.

Третьей избранницей Антона Батырева стала его коллега по работе в фильме “На качелях судьбы”, актриса Евгения Лоза. Однако вскоре артисты расстались. По словам Антона такое решение приняла Евгения.

Недавно артист сериалов нашел свою судьбу в лице чудесной Анны. Как признается сам актер, он долго ждал встречи с человеком, который его понимает, не устраивает сцен, всегда поддерживает и не считает себя центром вселенной.

У молодоженов значительная разница в возрасте: Анна младше мужа на 15 лет. Однако артиста это устраивает. Антон Батырев назвал новоиспеченную жену не по годам мудрой, начитанной, умной, красивой и женственной. Чувствуется, что актер очень счастлив после свадьбы и готов покорять новые вершины успеха.


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